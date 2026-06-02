3兄妹の絆を感じる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万回再生を突破し、「本当に優しい子」「目頭が熱くなりました」「3人の関係が羨ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院で注射を打たれ、大絶叫する犬→見ていた2歳の女の子が心配して…目頭が熱くなる『まさかの展開』】

診察台の上の愛犬が心配で…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、2歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿が紹介されています。この日、うにくんとおからちゃんは動物病院へやってきたそうです。ほのちゃんも、2匹の応援役として同行したとか。

最初に診察台へ上がったのは、ワクチン接種を控えたうにくんでした。久々のワクチンの気配に緊張しているのか、どこか落ち着かない様子。そんなうにくんを見ていたほのちゃんは、すぐに異変を察したのか、不安そうな顔でじっと見上げていたのだとか。大好きな家族が怖がっている姿を見て、ほのちゃん自身も心配になってしまったようです。

温かな応援と共感

そして診察が始まると、ほのちゃんは診察台の下へ。小さな体で精いっぱい背伸びをしながら、「がんばって」と応援するようにうにくんを見つめ続けたそうです。

ところが、いざ注射の瞬間、うにくんは驚いて大絶叫したのだとか。すると今度は、ほのちゃんの表情が一変。まるで自分が痛かったかのように、今にも泣きそうな顔でうにくんを見つめていたといいます。心配でたまらない気持ちが、その表情からあふれ出ていたそうです。

絆を感じるワンシーン

続いては、おからちゃんの耳の診察。今度はパパに抱っこしてもらったほのちゃんが、おからちゃんの体を優しくなでながら応援役に。

診察を終え、ようやく緊張から解放されると、みんなでドッグランスペースへ向かったそうです。自由になったうにくんとおからちゃんは、嬉しそうに大はしゃぎ。そんな2匹を、ほのちゃんも満面の笑顔で追いかけていたのだとか。互いを気遣い、寄り添い合う姿から、3人の深い絆と思いやりが伝わってくる一幕なのでした。

この投稿には「さすが兄妹のような関係」「絆がどんどん強くなってる」「3人の姿を見て癒されました」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの平和な日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。