阿部慎之助前監督の辞任で監督代行に電撃就任　軍師・橋上秀樹氏はどんなチームを作るのか

橋上監督代行が、ここからどうチームを作り上げていくか見ものだ(C)産経新聞社

人生の一寸先はサプライズ。それにしても、この人が巨人軍の指揮を執ることになるとは、いったい誰が予想できたでしょうか。

長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督は、球団サイドに辞任を申し入れ、受理されます。長女による「チャットGPT」への相談によって、現役プロ野球監督の逮捕、退任という未曽有の事態へと進んでいったのです。

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ここで監督代行を務めることになったのが、橋上秀樹オフェンスチーフコーチです。

プロ野球の取材歴が長い、スポーツ紙のデスクは言います。

「あの橋上さんがまさか巨人の采配をするなんて、天国の野村克也さんもたまげているのではないでしょうか。というのも、橋上さんといえば『野村ID野球』の継承者。野村さんが楽天監督時代はヘッドコーチとして、指揮官の意図を選手達に伝えるべく、奮闘していたものです。メディア対応もよく、記者の間で悪く言う人はいません。しかし、あらためてビックリとしか言いようがないですよ」

安田学園高から1983年ドラフト3位でヤクルト入りし、入団後、捕手から外野手に転向。主に代打として活躍します。レギュラーではなく、ベンチにいる時間が長い中、野村さんの薫陶を受け、相手投手のクセに気づくなど、今に繋がる「考える野球」を学んでいきます。

日本ハム、阪神を経て2000年に引退後は、ゴルフショップの店長を務めたことも。2005年の楽天創設時に2軍コーチとなり、1軍守備走塁コーチ。ヘッドコーチを歴任。楽天を野村さんと一緒に2009年限りで去った後も、BC新潟、巨人、西武、ヤクルト、さらには侍ジャパン日本代表でもコーチを務め、常に「求められてきた」人材と言えるでしょう。