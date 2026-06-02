「これも今しかない時間だから」。50歳で現役レスラーを続けるミス・モンゴルさんは、夫でお笑いトリオ・東京03の豊本明長さんとの間に、小学3年生になる娘さんがいます。「今日も1日、身を粉にした」と感じるほど、50代での格闘家と母業の両立は過酷な日々。それでも、かけがえのない今の幸せを噛み締めながら、今日も娘を連れてリングに向かいます。

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生理不順に病気「たぶん妊娠は難しいだろう」と

小学校低学年の頃のミス・モンゴルさん

── 41歳で芸人の豊本明長さんとご結婚、翌年ご出産されました。若い頃は病気もされていて、妊娠には不安があったそうですね。

ミス・モンゴルさん：もともと結婚願望は強くなかったし、「子どもがいないなら、いない人生でもいいかな」とも思っていたんです。

17歳でプロレスの世界に入ってハードなトレーニングを続けていたせいか、ずっと生理不順でした。25歳のとき、思い立って婦人科で検査を受けたら子宮頸がんの一歩手前の「高度異形成」が見つかったんです。円錐切除手術を受けたとき、「もしかしたら妊娠しにくくなるかもしれない」と言われました。「高プロラクチン血症」という不妊につながりやすい病気があることもわかったので、「たぶん妊娠は難しいだろうな」と半分あきらめていました。

でも年齢を重ねるうちに、「チャレンジしないで後悔するのはイヤだな」と思うようになったんです。ありがたいことに、特に治療をしないうちに授かることができました。無事に娘が産まれて、親にしてもらえたことは奇跡だと思っています。

試合での複雑骨折に比べたら産後の痛みは

クリスマスが予定日もなかなか出てこず帝王切開に。出産前日の様子

── 肝が座っているというか、達観されていますね。ちなみに、出産された日のことは覚えていますか。

ミス・モンゴルさん：クリスマスが予定日だったんですが、なかなか出てこなかったんです。病院が年末休みに入ることもあり、「27日までに出てこなかったら帝王切開にしましょう」という話になりました。

しかも、健診で「4000グラム近いかも」と言われていたので、先生もかなり警戒していたみたいで。実際は3200グラムくらいだったんですけど、傷口を見たら双子を産んだ友達より大きかったです（笑）。

── では、術後の痛みも大きかったのではないですか。

ミス・モンゴルさん：いや、痛いことは痛かったんですけど、私は21歳の頃に試合で腕を複雑骨折して、骨が飛び出すレベルの大ケガを経験しているんです。その痛みが人生でいちばんだったので、それに比べれば大丈夫でした。翌日にはシャワーを浴びて、病院内を歩き回っていたら、看護師さんたちがザワついていました（笑）。

── さすがですね！プロレスにはいつ頃復帰されたのでしょうか。

ミス・モンゴルさん：産後3か月で復帰しました。しかも、復帰の日に生理も来たんですよね。回復は早いほうだったのかもしれません。ただ、コロナ禍も経たこともあって、体調が悪いときは「休みます」と以前よりも言いやすくなりました。それはいいことだと思います。

お母さんは「ヒールレスラー」両立は大変だけど

リング上で激しい戦いを繰り広げるミス・モンゴルさん

── 地方で試合があるときは、お子さんと一緒に行かれるそうですね。

ミス・モンゴルさん：そうなんです。赤ちゃんの頃は、むしろ連れて行きやすかったです。学校もないですし、新幹線でも飛行機でもあまり泣かない子だったので。とはいえ、赤ちゃん連れだとどうしても荷物が多くなるので、大阪ぐらいまでなら自分の車で行っていました。私もラクだし、娘もよく眠っていました。

夜通し運転して、着いたら試合に出て、さすがにその日はホテルに1泊して帰ってくる。今思うとよくやっていましたよね。今はもうできないです（笑）。試合中は、子どもがいるパパレスラーが赤ちゃんを見てくれたりして。周りにもすごく助けられました。

小さいころは平日の試合にも一緒に行っていましたが、小学生になってからは、土日の試合について来る生活になりました。金曜の最終便で札幌へ行って、日曜に試合をして最終便で帰る。なかなかハードですけど、娘も旅慣れしていて、試合会場でしか会えないレスラーの子どもと一緒に遊べるのを楽しみにしているみたいです。

試合後のグッズ売り場では、娘が売り子をしてくれるんですよ。私はヒール役だからお客さんが近寄りにくいんですけど、娘が「いらっしゃいませ～！」って呼び込みをしてくれて。ただ顔出しはしていないので、写真を撮られる可能性がある売り場に立つときだけは自分でサングラスをサッとかけていました（笑）。頼もしいですね。

──「お母さん」と「ヒールレスラー」の切り替えは大変ではないですか。

ミス・モンゴルさん：大変といえば大変ですけど、「これも今しかない時間なんだ」と思うようにしています。

試合前に、控え室でメイクをしている時は完全に「戦闘モード」なので、「お母さん～」って話しかけられても「今はダメ！」って言うことはありますが（笑）。気持ちを切り替えながら頑張っています。

試合が終わって娘と一緒に家に帰って、急いで夕ごはんを食べさせてお風呂に入って、シンクの洗い物を片づけていると、「今日も一日、身を粉にしたな」と、しみじみ思うことがあります。でも、子どもはいつかは親について来てくれなくなりますよね。だから今、一緒に遠征したり、「お母さん、お母さん」って言ってくれたりするかけがえのない瞬間を大事にしたいです。

取材・文：林優子 写真：ミス・モンゴル