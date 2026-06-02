圧巻のド迫力ボディ…TWICE・ジヒョ、ヘルシーな肌見せ衣装で視線独占「気絶しそう」「直視できない」

TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルを披露した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、圧巻のド迫力ボディ

公開された写真には、白のキャミソールを着用してポーズを決めるジヒョの姿が収められている。

また別の写真では、スタッズがあしらわれた黒のホルターネックトップスにミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露。胸元が大きく開いたヘルシーな肌見せスタイルで、抜群のプロポーションと大人の色気を醸し出し、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「なんてことだ」「直視できない…」「気絶しそう」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。6月3日（現地時間）にはイギリス・ロンドンで公演を行う予定となっている。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。