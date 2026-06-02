彼氏がいるのに「好きな人ができた」と笑う友人。恋愛体質な彼女が迎えた【衝撃の結末】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！明るくて可愛い友人は、実はかなりの恋愛体質。彼氏がいるのにほかの男性に惹かれてしまい、周囲を振り回していきます。軽い気持ちで始まった行動が、やがて取り返しのつかない結果を招くことに――。

仲のいい友人は、明るくて一緒にいると楽しい存在でした。やさしい彼氏もいて、順調な関係に見えていました。しかしある日、ランチ中に彼女が「新しく好きな人ができた」と言い出します。

驚く私をよそに、彼女はマッチングアプリで出会った男性の話を楽しそうに続けました。「今の彼氏に不満はないけど、ときめきが欲しい」と笑う姿に、私は言葉を失いました。

やがて彼女は、その男性と会う約束までしてしまいます。私はなん度も止めましたが、彼女には届きません。そしてついに、彼氏に嘘をついて別の男性とデートに出かけてしまいました。親友の知らなかった一面に、私は戸惑いと不安を感じました。