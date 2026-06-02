フィリーズのブライス・ハーパー内野手（33）は、MLBが提案したサラリーキャップ制度に強い懸念を示し、長期化する労使対立が野球界の成長を損なう可能性があると警告した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。

選手会とオーナー側は新たな労使協定（CBA）に向けた交渉を開始したが、リーグ側はサラリーキャップと最低年俸総額（フロア）を組み合わせた新制度を提案。一方で選手会は最低年俸やぜいたく税基準額の引き上げを求めており、両者の隔たりは大きい。

ハーパーは「選手としてもオーナーとしても、今の勢いを失ってはいけない。何かが起きる前に合意しなければならない」と訴えた。SNSや動画配信サービスが普及した現代では、1994年のストライキ時代とは異なり、ファンには無数の娯楽の選択肢がある。選手たちは、長期のロックアウトや試合中止が近年の観客動員や視聴率の向上、国際的人気の拡大に水を差すことを恐れている。

ハーパーがサラリーキャップに反対する理由の一つが、ドジャースの存在だ。「今の野球界が素晴らしい方向に進んでいるのはドジャースのおかげだ」と語る。ドジャースは豊富な資金力でスター選手を獲得するだけでなく、ドラフトやマイナー育成にも成功している。ハーパーは「お金を使うだけでは勝てない。ファームが弱ければ選手は育たない」と強調した。実際、今季はその主張を裏付けるように、年俸総額上位のレッドソックス、メッツ、アストロズが苦戦する一方、下位グループのガーディアンズ、レイズ、ブルワーズが地区首位に立っている。選手側はサラリーキャップ導入が球団価値の最大化を目的としているとみているが、ロブ・マンフレッド・コミッショナーは「競争の公平性向上」が狙いだと説明している。

それでもハーパーは選手たちの結束を呼びかける。「試合を失いたくない。誰もそう思っていないはずだ。私はキャリアの後半に入っている。できることなら早く合意してほしい。ただ、どうなるかは見守るしかない」と語った。