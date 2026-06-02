「いつも周りに気を遣ってばかり」…職場で“いい人”を演じて疲れるあなたへ【職場の人間関係】

『精神科医による感情を手放してラクになる デトックス•ジャーナリング』スペシャル連載vol.4

2026年消費トレンドに、メンパ（メンタルパフォーマンス）があげられ、AI時代、インプットが多い時代…だからこそ、「書く瞑想」ジャーナリングが流行中です。

本書は約1.5カ月でたちまち3刷重版決定！特徴的なのは精神科医の視点でジャーナリングの有用性を語っている点。多くの人が抱える「疲労感」の正体を「心のエネルギー不足」と解説し、そのケア方法としてジャーナリングを提案しています。

納得感があり、実践的とあって、大反響となっています。

本記事は、本書を出典元とした再編集記事をシリーズにて12回連載いたします。

気疲れに気づいていますか

職場で「いい人」と思われたい。

波風を立てないように、つい相手に合わせてしまう。

そんな毎日を送っていませんか？

でも、家に帰るとどっと疲れて何もできない。

それは、あなたの「心のエネルギー」が枯渇しているサインかもしれません。

本音と建前のギャップが心をすり減らす

私たちは無意識のうちに、

「優秀でなければ」

「いい人でなければ」

と演じています。

本当は

「やりたくない」

「しっくりこない」

のに、笑顔で引き受けてしまう。

その感情にフタをし続けることは、心の中でアクセルとブレーキを同時に踏み続けるようなもの。

やがて、細胞レベルでエネルギーが枯渇し、無気力になってしまいます。

「時間がない」「集中できない」は危険信号

休んでも疲れがとれない。

常に「時間がない」と焦っている。

簡単な文章が頭に入ってこない。

これらは、単なる肉体疲労ではありません。

心に溜まった感情（「闇や影」）が、「もう限界だ」と送っているSOSなのです。

気合いで乗り切ろうとせず、立ち止まる勇気が必要です。

自分の「本当はどうしたい？」に耳を澄ます

他人の期待に応える生き方は、もうおしまいにしませんか。

「こんなことを言ったら嫌われるかも」

という恐れを手放してみる。

そして、自分の心や体の声に耳を澄ませ、「本当はどうしたい？」と問いかけてみてください。

どんなネガティブな感情でも、ただ紙に書き出して言語化する。

自分の気持ちを優先することが、心を軽くする第一歩です。

次の予定記事 ☞ 「他人の不機嫌がしんどい」周りの空気に振り回されてしまう“繊細さん”へ

今こそ、精神科医による『感情を手放してラクになる デトックス•ジャーナリング』

頭の中でぐるぐると渦巻く形のない感情を、文字や線などの「目に見える形」にして、ありのまま紙の上に出すことを「ジャーナリング」といいます。

誰にも見せないノートとペンを用意して、心に浮かぶことをただ書き出すだけのシンプルな方法ですが、これが一番安全で、驚くほど心が軽くなるデトックスになるのです。

ノートはあなたを絶対に否定しません。

「悲しい」「寂しい」「つらい」……そんなネガティブな気持ちが溢れてきても、フタをせず、そのまま書き出してみてください。

本書は、ジャーナリング・デトックスを精神科医が丁寧に指南する心の回復法を余すことなく解説した一冊。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。

関連書籍のご案内

『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄

「春先はいつもイライラして、眠れない」

「雨が降る前は、決まって頭が痛い」

「秋になると、理由もなく気分が落ち込む」

「寒い冬はずっと気分が鬱々としてしまう…」

毎年やってくる季節の変わり目の不調。

過敏性研究の第一人者である著者が、西洋医学の豊富な知識で不調の「正体」を解き明かしながら、

東洋医学の知恵を用いて、あなたに寄り添う1冊です。