室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫が登場！高嶋ちさ子がうらやましがる一幕も

本日6月2日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。

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『プラチナファミリー』には、室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫で、29代目にあたる義徳さんが登場する。

京都で暮らす義徳さんは、滋賀県の大手メーカーに勤務。

足利の名を受け継ぐ義徳さんは、周囲がそのルーツに気づくこともあったそう。自身も幼少期、教科書をきっかけに足利家とのつながりを知ったという。

そんな足利家の歴史を今に伝えるのが、自宅に残る数々の品。一族で守り継いできたご先祖様の木像、薙刀や兜などを公開する。

曽祖父の武千代さんは同志社創立者・新島襄の“最後の教え子の一人”と呼ばれた人物。

義徳さんも同志社大学出身で、通った室町キャンパスは、足利将軍の屋敷「花の御所」があった場所でもあり、不思議な縁を感じているという。

書類への署名には平安時代以降に使われていたサイン“花押（かおう）”を用いるなど、名門の伝統も受け継いでいる。

足利家にとってかけがえのない場所、足利尊氏が創建した等持院では、高僧・夢窓疎石が作庭したとも伝わる庭園を紹介。

さらに、撮影禁止の霊光殿にある歴代将軍の木像を特別公開する。

足利尊氏が礎を築いた室町時代には、三代将軍・足利義満が創建した金閣寺や八代将軍・足利義政の銀閣寺が生まれ、茶道や華道、能といった「室町文化」も花開いた。

義徳さんは「人々のために立ち向かい、偉大なことを成し遂げたご先祖様」と思いを語る。

スタジオでは、高嶋ちさ子が「水戸黄門みたいに、周囲が反応するような名字になりたかった」とうらやましがる一幕も。

三代将軍・足利義満がアニメ『一休さん』に登場していたと紹介されると、「（出ているなんて）全くよぎらなかった」（藤森慎吾）と驚きの声が上がり、ちさ子は「一休さん大好きだった」と懐かしそうに語る。

番組ではこのほか、幕末の志士たちも関わった“ある道”を守る一家も登場する。