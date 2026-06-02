Ｊ２磐田を運営する株式会社ジュビロは１日、今年１月から親会社となったヤマハ発動機グループ社員を対象とした「ジュビロ磐田サッカー交流会」をホームスタジアムであるヤマハスタジアムで開催した。サッカーを通じて従業員同士の一体感を高めるとともに、クラブへの応援機運向上を目的とした初の取り組みで、約２００人のグループ社員が参加した。

磐田ＯＢ選手は１４人が参加。藤田俊哉取締役、山田大記ＣＲＯ、磐田Ｕ―１５の服部年宏監督ら豪華な顔ぶれが集結した。ＯＢ選手は社員チームに加わってミニゲームを行ったほか、ＰＫ体験、キックターゲット、フットゴルフなどを通じて交流を深めた。社員チームとＯＢチームに分かれて行われたミニゲームでは、随所で歓声が上がった。

浜松市在住の櫻井崇之さん（２８）は、じゃんけん大会でレジェンド選手のサイン入りユニホームを獲得。「ピッチに足を踏み入れたのは初めて。とても貴重な経験になりました」と笑顔を見せた。幼少期からヤマハスタジアムに通う磐田ファンで、「ヤマハグループの一員として誇らしさを感じた。山田ＣＲＯのプレーを間近で見ることもできてうれしかった」と充実した表情で振り返った。

山田ＣＲＯは「参加されたみなさんのプレーは本当にうまかったです。年齢を重ねられていても、サッカーを楽しんでいる方が多かった。何よりたくさんの笑顔を見ることができてよかった」と充実した表情。初開催となった交流会は、クラブが目指した一体感の醸成につながる一日となった。