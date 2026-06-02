北中米Ｗ杯の日本代表に、ジュビロ磐田でプロキャリアをスタートさせたＦＷ小川航基（２８）＝NEC＝、ＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝、ＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝が選出された。小川は５月３１日のアイスランド代表戦で決勝ゴール。現役時代に３選手とともにプレーした磐田・山田大記ＣＲＯ（クラブ・リレーションズ・オフィサー、３７）が、磐田時代を振り返るとともに世界へ羽ばたく後輩たちへエールを送った。（取材・構成＝伊藤 明日香）

山田ＣＲＯはドイツ２部・カールスルーエから２０１７年に磐田（当時Ｊ１）へ復帰した。２４年の現役引退まで８季にわたってプレーした中で、３選手と時間をともにした。

小川は桐光学園高から１６年に加入。水戸への育成型期限付き移籍（１９年）を経て、磐田に復帰した２０年、２１年をともに過ごした。「誰よりも自分を信じ抜く強さを持っていた」と回想した。

ストライカーとしての魅力を「９０分間、ゴールのことを考えている」と表現。共闘した時は「ビルドアップのことも少し考えてほしいと思ったことはありました」と苦笑いで振り返る。ただ、現日本代表コーチの前田遼一氏（４４）から「相手センターバックにとって嫌なのは、ゴールを狙い続け、嫌な場所にいる選手」と言われ、考えが変わったという。「味方がやりやすい選手もいるし、相手が嫌がる選手もいる。（小川）航基は後者だった」。

最も成長を感じたのは人間性だった。１７年にＵ―２０日本代表戦で左膝前十字じん帯断裂などの大けがを負った。それでもリハビリ中、明るさは失っていなかった。２０年に水戸から復帰すると３２試合に出場し９得点。しかし２１年、Ｊ２得点王に輝いたＦＷルキアン（現Ｊ２横浜ＦＣ）に定位置を奪われ、リーグ戦は２４試合の出場で１得点に終わった。それでも、腐らなかった。

「練習試合で点を取っても先発では出られない。それでも最後の５分出て、チームのためのプレーをする必要があった」。本来ならゴールだけを狙うストライカーが、リードしている終盤にはコーナー付近で時間稼ぎのボールキープに走った。「結果が出ている時は自信を持てる。でも、出ない時は『ここでは通用しないのかな』と感じることもある。僕もそうでした。でも（小川）航基は、そういう状況でも自分を信じ抜ける強さがあった」。翌２２年に完全移籍した横浜ＦＣでは４１試合に出て２６得点を記録し、Ｊ２得点王と同ＭＶＰを獲得。躍進の礎を築いた。

伊藤はユース育ちで１７年にトップチームへ昇格。１９年の名古屋（Ｊ１）への期限付き移籍を経て、２０年に再びクラブへ戻った。２１年にドイツ１部シュツットガルトで海外キャリアをスタート。「高いポテンシャルに加えて、継続してやり続ける力がある。ぶれずに淡々と積み重ねられるのが彼の良さ」と評価する。

高校時代から海外で活躍することを目標にしており、語学習得に加えヨガにも取り組んでいた。「精神面でいうと弱いタイプでもなかったが、強くもなかった」。ただ、自身を客観視する能力と継続力を持っていた。精神的にタフな選手となり、成長につながっていたという。

期限付きで名古屋に移籍したことで大きく進化した。ユース時代の途中まではボランチでプレー。「（移籍前までは）止める、蹴るなどのこだわりは持っていましたが、粗削りな部分があった。名古屋で絶対に成長して帰ってくるぞという思いから、フィジカル的にも大きくなって帰ってきた。１年ですごいサッカーがうまくなるわけではないと思いますが、若い選手にありがちな『イメージでプレーする』ことが減って、ちゃんと状況を見てプレーできるようになった」

寡黙そうに見えるが、周囲への気遣いや地元への思いも強い。２１年にドイツでプレーを始めてから３年後、山田氏が現役引退した際には、生まれ年の高級ワインを贈ってくれた。「そういうことをしてくれるようになったんだと思いました。ちょっと高級なワインすぎて、いつ飲むのがいいのかわからない」と笑う。２人は同じ浜松市生まれで、山田氏が活動している子ども食堂運営や生活困窮家庭の支援などに取り組むＮＰＯ法人「ＲｅＦｒａｍｅ」に対しても「僕にもできることがあったら、いつでも声をかけてください」と、クラウドファンディングへの協力やスパイク提供など、地元愛の強さを見せている。

後藤は伊藤と同じくユース育ち。「未熟な部分も含めて彼の魅力。純粋にサッカーが大好きということが伝わってくる」と、愛情をにじませた。

サッカー愛の強さを感じている。「自分の年代と近いところでいうと乾貴士（３７、現神戸）のよう」。帰省時も磐田の練習場に訪れ、ずっとボールに触れているという。２２年に磐田Ｕ―１８で監督として指導した現日本代表コーチの前田遼一氏は「生意気な選手もいる。その中でも自分の思い通りにいかない時にちゃんと怒りながらやるタイプと、怒ってやらなくなるタイプがいる。（後藤）啓介は前者だった。選手として最も大事なことで、悔しい時やうまくいかない時に、そのエネルギーをサッカーにぶつけられる」と、その行動力を高く評価していたという。

最後に３選手へエールを送った。小川には「こだわってきたゴールを、一つでも多く取ってきて」。伊藤には「２回目のＷ杯。プレーだけでなく、周りにもいい影響を与えてほしい」。後藤には「試合に絡めるか分からなくても、その経験は必ず成長につながる。今後につなげてほしい」と期待を込めた。