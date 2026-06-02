スウェーデンとチュニジアが親善試合で敗戦

サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組（グループF）のスウェーデン代表とチュニジア代表が現地時間6月1日、国際親善試合に臨み、それぞれ敗れた。

スウェーデン代表はノルウェー代表相手に前半だけで0-3と守備陣が崩壊。攻撃陣では、後半途中から出場したFWアレクサンデル・イサクが個人技から圧巻ゴールを決め、W杯を前に調子を上げてきた。試合はノルウェー代表が主導権を握り、スウェーデン代表はイサクが1点を返すので精一杯の展開となり、1-3で敗れた。

一方で、オーストリア代表と対戦したチュニジア代表は、前半35分に相手MFコンラート・ライマーが決定機阻止のハンド判定で一発退場となり、数的有利の時間が長かったが攻撃陣が不発。後半17分に失点を喫し、そのまま0-1で敗れた。10番を背負うMFハンニバル・メイブリは、後半33分に足を引きずりながら途中交代となった。

また、もう一つの対戦国のオランダ代表は3日にアルジェリア代表と対戦予定。日本代表はアイスランド代表に1-0で勝利し、6連勝でW杯に向かうなか、同グループの動向にも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）