国家情報会議創設法が成立し、記者団の取材に応じる高市首相（写真：共同通信社）

2026年4月の自民党大会で高市早苗首相（自民党総裁）が憲法改正に向けた意欲を示して以降、改憲論議は加速の兆しを見せています。太平洋戦争の敗戦後、日本人の手で十分な議論ができないまま制定された現行憲法を改正するには、まず日本人自身で“あの戦争”を総括する「新・東京裁判」が必要だというのが私の持論です。

連載の3回目は、時間を巻き戻して、なぜ日本はあんな無謀な戦争に突入したのか、仮に負けるにしてもより失うものが少ない選択肢はとれなかったのか、公開資料などを基に敗戦の責任を考えてみたいと思います。なぜなら、その過程を通して日本および日本人の特質や世界との向き合い方を自己認識することは、国の形を決める憲法を考えるうえで欠かせないからです。

戦争に至るまで日本国がとるべき戦略のどこに問題があったのか、敗北するにしても被害は少ない負け方はなかったのか検討したいと思います。ただし、検討対象は太平洋戦争での「敗戦責任」に絞り、「開戦責任」などは外すこととします。

結論を先に言うと、情報収集力の低さと運用の稚拙さが日本の敗戦には大きく影響したと考えられます。5月27日に高市政権の目玉政策である国家情報局の設置を定めた法律（国家情報会議創設法）が成立しました。7月にも新組織が発足するとされていますが、同じ轍を踏まないようにしたいものです。

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連合国側には明確な戦略があったが…

まず、取り上げたいのは戦略の欠如です。日本はドイツ・イタリアと三国同盟を結び、米英といった連合国と第二次世界大戦を戦いました。日独伊が敗れた理由はいろいろ考えられますが、戦争における連合国側との明らかな違いは共通した戦略を持たなかったことです。

連合国側には明確な戦略がありました。太平洋では米国が日本の進撃をまず受け止める。反転攻勢に転じてからは、戦略爆撃と潜水艦や機雷による輸入途絶で日本を干上がらせるというものです。その一方でソ連と中国に軍事援助を行って、敵の戦力を消耗させた後、欧州ではイタリアとノルマンディーに上陸、ソ連軍が引き受けていたドイツ軍からの重圧を解放する。そしてドイツに戦略爆撃を敢行し継戦能力を失わせる。

それに対して、日独伊の枢軸側には共通の戦略を議論する機会がほとんどありませんでした。

ひとつ例を挙げましょう。

互いに相手を当てにした日独同盟の薄さと情報分析力の限界

英国首相だったチャーチルは、アフリカ大陸の南東沖のインド洋に浮かぶマダガスカル島を日本軍に占領されることを恐れていました。

当時、マダガスカルはフランス領でしたが、ナチス・ドイツに協力するヴィシー政権下にありました。もし日本軍が進駐してきた場合、抵抗せず日本軍の手に落ちてしまうかもしれない。するとマダガスカルの主要港で航空機、潜水艦、巡洋艦の根拠地であるディエゴスアレス湾が敵方にわたり、英国とエジプト、オーストラリア、インドを結ぶシーレーンが脅かされることを心配していたのです。そこで英軍はマダガスカルの占領を決断します。

一方、マダガスカルを巡っては日独伊の三国にも議論がありました。

「砂漠の狐」と呼ばれたドイツのロンメル将軍が北アフリカのトブルク（現在のリビア）まで進出すると、ドイツ海軍は、日本に対して「アフリカ東岸の米英の補給線を撃滅するよう特別の配慮をお願いする」と要請します。日本軍は潜水艦隊の派遣は約束し、マダガスカルを占領した英国軍を単発で攻撃しましたが、大規模な作戦には踏み出しませんでした。

その後、日本側はミッドウェー海戦で大敗し、主力空母を喪失してしまいます。なんとか艦隊を再建しインド洋進出の決意を固めますが、大本営と連合艦隊は対立したままでした。そうこうしているうちにガダルカナル島への米軍の上陸が始まり、インド洋への進出の機会は永久に失われました。

これが幻に終わった「西進論」ですが、そもそも陸軍は、従来の戦線に加えインドや中東に兵力を割く能力はないと考えており、海軍は英海軍を撃滅することで、インド内部に反英国・独立運動が起こり、英国が撤退することに期待していました。

ドイツ側も独ソ戦で余裕がなくなり、このインド洋を制圧することで英国を屈伏させるという協同作戦は、日独双方が相手に期待して、自分たちは本気じゃないという同盟の薄さを証明することとなりました。

米国の組織では戦略を立案する場合、必ず相手国側の人間に相当する人物もいれてシミュレーションを繰り返す実証的な方法を導入しています。一方の日本は、開戦前に官庁や民間の若手エリートを集めて「日本必敗」という結論を出した総力戦研究所のような事例はあるにはありますが、多くはブレーンストーミング程度の会議で結論が出されたとされます。情報収集力だけでなく、情報分析力でも劣っていたのです。

国土の灰燼を避けられた？ 幻の「蘭印（インドネシア）解放作戦」

戦況の悪化で度重なる本土空襲、沖縄戦、二度の原爆投下と、最終的に国土を灰燼に帰すほどの敗北を招いたわけですが、ここまでの被害を出さずに戦争を終わらせる選択肢はなかったのでしょうか。

あまり人口には膾炙していませんが、日本が大損害を受ける前に戦争を終わらせる可能性があった作戦案がひとつありました。

これは実際に日本軍が検討したもので、海軍軍令部などに所属し、終戦時大尉だった野村實防衛大教授の著書『天皇・伏見宮と日本海軍』の一節にも「逃した蘭印解放作戦の好機」として書かれています。

日本は仏印進駐で石油の禁輸措置を取られ、追い詰められていました。海軍も対米戦争を決意していましたが、対英米戦争に勝算がないことはわかっていたため、できれば石油だけを手に入れる方策がないかと考えたあげく思いついた方法です。

それは蘭印（インドネシア）にのみ武力進駐し、マレーシア（英領）やフィリピン（米領）は迂回するという作戦でした。

当時のオランダはドイツ占領下にあり、亡命政府が英国に存在するだけだったので、日本軍の進駐に抵抗する力はありませんでした。昭和16年度の陸海軍の年度作戦計画では、英米に参戦せず、蘭印戦だけを決行する作戦計画が存在していたのです。兵力も作戦も相当具体的に決まっていました。

この計画が実行されなかったのは、東條内閣が英米は絶対に黙っていないと考えたからでした。しかし、当時の英米の資料を野村氏が調査したところ、オランダの援助要請に対して、英国は「オランダが防衛力増強に努力することは望ましいが、英蘭共同防衛計画を策定するのは賢明ではない」と勧告していました。なぜなら、オランダが攻撃されて、英国が援助することは可能でも、日本がアジアで英国を攻撃した場合、オランダの戦力は、それほどあてにならず、同盟にならないと判断したからです。

「なぜ蘭印を占領しなかったのか」チャーチルが驚いた東條内閣の失策

また、米国は英国の対独戦援助に全力を挙げていて、その時点では「太平洋では防勢をとり、日本が軍事行動に出ても、これに介入しない」という方針でした。つまり、蘭印にのみ進駐していれば、日本は石油を確保し、太平洋戦争をおこす理由がなくなります。チャーチルも『第二次世界大戦回顧録』のなかで「フランスが崩壊したときに、どうして日本が蘭印占領に打って出なかったのか。我々は不思議に思った」と書いています。

もしこのシナリオ通りに米英とは戦争を始めず、インドネシア独立をめざすスカルノたちとの関係を保っていればどうなったでしょうか。

独ソのスターリングラードの戦いが1943年2月に終結。これでドイツの敗勢は必至となります。日本は世界情勢を見ながら、ABCD包囲網からの打開を交渉できた可能性があります。

米国の目標は、ドイツに対してはナチスドイツの解体と復活の阻止でしたが、対日本については、中国の門戸開放でした。もちろん中国から兵を引くことになるので簡単な話ではありませんが、米国はこの目的を達することができれば日本にそこまで厳しい態度をとらなかった可能性があるのではないでしょうか。

こうした可能性を真剣に検討できなかったのは、日本の対英米諜報網が薄かったこともありますが、十分な調査をしなかった東條内閣の失点としかいいようがありません。

後述しますが、日本の諜報組織は、基本的に相手の軍事力の分析、解明が目的で、戦略や指導者の性格、文化の差といった総合的な仮想敵国の研究が足りませんでした。国際情勢を読み解く諜報能力の不足という意味では、ソ連がゾルゲというスパイを送り込んで日本軍の北進がないことを突き止め、シベリア駐在のソ連軍のかなりの人数をモスクワ防衛に振り向けたことに比べると、あまりに差がありました。

もっとも、このシナリオは後の日本にとって良かったかどうかはわかりません。なぜなら戦後も同じ体制が残り、世界の孤児となったまま、経済小国になっていた可能性がありますが…。

ルーズベルトの強硬姿勢と、無条件降伏に考えが及ばなかった日本

敗戦の責任を考える上で、最後に検討したいのは、仮に負けるにしても連合国が無条件降伏まで求めてくることを想定できていたのかどうかです。

太平洋戦争のシミュレーションでは、先述した総力戦研究所のほかに陸軍の「秋草機関」による研究もあり、こちらも最終的な敗北は予測していましたが、あくまでも第一次大戦型の条件降伏が結論でした。

しかし、米国大統領であるルーズベルトを研究する機関があり、情報を正確に分析、判断できる組織があれば、無条件降伏を求められる可能性は想定できたと私は考えています。

戦後の調査によると、ルーズベルトは、ナチスが勃興したのは第一次世界大戦の処理を失敗したためだと考えていました。

第一次大戦の講和条件を定めたヴェルサイユ条約は、巨額の賠償金を課したことから「不当な講和」としてドイツ国民の怨嗟を招きました。ですから、今回は、ドイツの国家体制（官僚機構・軍・産業基盤）を完全に破壊することが、ナチスのような組織の再興を防ぐと考えていたのです。

実際、米国務省の文献には1942年から無条件降伏の議論が残っています。その後、1943年1月にモロッコのカサブランカでチャーチルと会談した際に、ルーズベルトは南北戦争における北軍のグラント将軍の「無条件降伏」要求を意識的に引用しています。

1943年1月にモロッコのカサブランカで会談したチャーチル（前列右）とルーズベルト（同左）

こうしたルーズベルトの断固とした考えを理解している人物は日本側にほとんどいなかったようです。三国同盟に反対し、対米戦争にも反対していた連合艦隊司令長官の山本五十六でさえ、開戦当初にハワイを攻略すれば米国民の士気が落ち、和平の道が望めるのではないか、と真珠湾奇襲を決行しました。しかし、この程度の打撃で米国が屈伏することなどありえなかったのです。

1941年11月5日の御前会議で、対英米仏蘭戦争は不可避と判断し、大本営政府連絡会議が決めた基本戦略は、おおまかにいえば陸軍は長期持久戦、海軍は短期決戦です。その意味は「不敗」か「引き分け」でした（赤木完爾・慶応大学名誉教授の論文「日本の戦争計画におけるイギリス要因」などを参照）。

“情報感度の薄さ”を放置すれば、再び「同じ轍」を踏む

ルーズベルトがチャーチルとの会談で「無条件降伏」に言及したカサブランカ宣言に続き、1943年12月のカイロ宣言で、米英中が日本の無条件降伏まで戦うことを改めて宣言して以降、日本側はさらに態度を硬化させました。カサブランカ宣言の「無条件降伏」方針に対して、日本政府が正面から「受け入れるか否か」を議論する公式会議を開いた形跡もありません。

結局どうなったかと言えば、ご存じの通りその後も損害を拡大させ、日本は無条件降伏を飲まざるを得ない事態に追い込まれます。ドイツも同様ですが、連合国が無条件降伏まで戦うつもりであったことを見抜いていませんでした。

諜報組織をはじめ、日本が研究していたのは、最大の敵である米国の軍事力が中心で、国家としての戦略研究がおろそかだったのです。文化や国民の思考や行動様式に至るまで幅広い研究は組織的には行われないまま、国家戦略が決定されていました。

これは、米国の戦時情報局が社会学者ルース・ベネディクトに依頼して、のちに日本でも有名になった『菊と刀』を書かせるほど日本社会を研究していたこととは対照的です。

戦争も外交も、まず相手の文化と経済・政治体制を研究してからという考えは、現在の日本に浸透しているでしょうか。冒頭で述べたように、新たに国家情報局が発足することになりましたが、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記、米国のトランプ大統領のような独裁的なリーダーの性格分析をはじめ、国民の文化に至るまで広範な情報を収集し、的確に分析しなければなりません。さらに、昨今著しい進化を見せるAIをシミュレーションに活用するなどして国家戦略を考える時代であることを認識すべきでしょう。

現状は、軍事大国に囲まれた島国としては、情報網や情報を活用する力に欠けていると言わざるを得ません。今後の国際情勢は、先の大戦時以上に厳しいものとなりつつあり、国家情報局を創設することは、意味があると思います。ただし、経験上、必ず日本の組織は縦割りになります。各組織からの寄せ集めで情報局をつくるのではなく、独自の人材採用で組織を構築すべきでしょう。

2月の衆院選で圧勝した高市政権の下、憲法改正の議論は進みそうですが、憲法が国の骨格を定める以上、先の大戦で露わになったこうした日本の特質を私たちは念頭に置いて考える必要があります。

（続く）

筆者：木俣 正剛