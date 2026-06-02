今季は開幕から二刀流として活躍している大谷翔平選手。例年”ミスタージューン”と呼ばれるほど6月になって成績が上がりホームランを連発していました。

例年“6月男”と言われるほど6月になって成績が上がってくる大谷選手。6月は過去3度2桁本塁打を記録。2021年は13本、2023年は15本、2024年は12本と“ミスタージューン”として最も相性のいい月になっています。昨季は5月が絶好調で15本塁打と量産していましたが、6月も7本と上々の結果を残しています。

これまでのシーズンで大谷選手が6月終了時点で、どのくらいホームランを放ち、そして、年間どのくらいのホームランを打っていたのでしょうか？ホームラン数が増えた4年前から見ていきます。

21年は、4月に8本、5月に7本を放ち、15本塁打で6月に突入した大谷選手。前半は2本にとどまっていましたが、15日にホームランが飛び出すと、そこから“量産態勢”に入ります。翌日には2試合連続の一発、1試合はさんで迎えた18日のタイガース戦では1試合2本のホームラン。その一戦から3試合連続で一発を放つと、27日のレイズ戦から再び3試合連続ホームランを放った大谷選手。6月に、13本を量産するなど6月終了時点で28本塁打をマークし、そのシーズンはキャリアハイとなる年間46本塁打を放ちました。

5月終了時点で11本塁打だった22年。この年も序盤はなかなか一発がでませんでしたが、9日のレッドソックス戦で6月待望の1本目のホームランを放つと、その2試合後にもアーチをかけました。しかし、3本目が出たのは8試合後の21日。ロイヤルズ戦で1試合2本をマークするなど、そこから2本積み上げましたが6月は6本。この時点で17本塁打をマークした大谷選手は年間34本塁打を記録しました。

そして、自身初のホームラン王(ア・リーグ)になった23年シーズン。4月に7本、5月に8本をマークし、キャリアハイをマークした21年と同じペースで6月に突入しました。

この月、最初のホームランが飛び出したのは6日のカブス戦でしたが、そこからハイペースでホームランを積み重ねていきます。9日のマリナーズ戦から2試合連続ホームランを放つと、12日のレンジャーズ戦では1試合2発。そこから1試合はさんで2試合連続弾。さらに1試合はさんで再び2試合連続ホームラン。26日からのホワイトソックス4連戦では4本のアーチをかけた大谷選手。6月自身最多となる15本と打ちまくり、6月終了時点で30本塁打をマーク。最終的には44本塁打まで数字を積み上げました。

24年は最初のホームランまで9試合目の41打席と過去1番時間がかかり、6月終了時点で26本のホームランを放っていた大谷選手。スローペースかと思いましたが、後半にむけホームランを量産。9月には1試合で3ホーマー記録し史上初の「50-50」を達成。最終的に54本塁打まで記録を伸ばしました。

そして自己最多55本塁打を記録した昨季は2試合目と自己最速タイで初ホームランが飛び出し、6月終了時点で29ホームランを記録していました。

そして今季は。例年に比べても57試合目で第10号といままでで1番遅い歩みですが、昨季から続いた連続出塁記録を「53」とし、アジア選手記録を更新する大記録を樹立しています。それだけでなく二刀流で投手としても9試合に先発し5勝2敗、防御率0.82と驚異的な成績を残しています。

投手として絶好調の大谷選手ですが、第10号を放った試合では4打数3安打と調子をグッと上げています。二刀流として得意の6月でどのようにホームランを量産させていくのか注目です。。

■大谷翔平選手、過去の6月終了時点と年間のホームラン数(21年以降)

※( )内は6月/年間ホームラン数

21年 28本塁打(13本塁打 / 46本塁打)22年 17本塁打(6本塁打 / 34本塁打)23年 30本塁打(15本塁打 / 44本塁打)24年 26本塁打(12本塁打 / 54本塁打)25年 29本塁打(7本塁打 / 55本塁打)