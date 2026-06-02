「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、マイル界のスターに躍り出る。昨年は１７着と大敗を喫したが、この１年でさらなる成長を果たした。名手・ルメールとともに本格化したレイデオロ産駒が、初のＧ１タイトルをつかみ取る。

進化した姿を見せつける。トロヴァトーレは東京新聞杯、エプソムＣと重賞を連勝。３歳春、弥生賞ディープ記念で１番人気（６着）に支持された期待馬が、苦節を乗り越えて、ようやく本格化を迎えた。

昨年はダービー卿ＣＴで重賞初制覇を飾り、勢いそのままに安田記念に挑んだが、１７着と大敗。中団追走から伸び脚を欠いた。「昨年は向正面で接触したり、折り合いを欠いたりと難しかった」と鹿戸師。馬の成長を見込んで、その後は新たなチャレンジを試みた。

同年夏はエルムＳ、その後にペルセウスＳとダートに路線変更。結果はそれぞれ１２着、３着だったが「ダートを使ったのがいい方向に出たかな。キックバックとかで馬に教育をさせようと。ケイコでは折り合いの難しさを見せない。ここ１年で成長してくれたね。ルメールが続けて乗ってくれて、教育をしてくれたのは大きい」と名手に感謝した。

１週前追い切りは美浦Ｗで併せ馬。パートナーを追走して、直線は小気味よく伸びて６Ｆ８３秒３−１１秒２をマークした。動きを見届けたトレーナーは「（前走の）レース翌週の火曜に放牧へ。先々週に戻ってきて、動きは悪くないし、この馬なりの時計は出ました。硬さもなく反応も悪くないし順調」と笑顔。ここまでは予定通りに調整が進んでいる。

Ｇ１挑戦は今回が２度目。成長した今なら勝機はある。「去年より馬は力をつけていて体の筋肉量も増えている。一瞬のスピードも良くなっているし、今年は楽しみ」と確かな手応えはある。昨年から変身した姿を、結果でしっかり示したい。