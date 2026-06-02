イランはイスラエルによる停戦合意違反などを理由に、アメリカとの戦闘終結に向けた対話を停止するなどと、イランメディアが報じました。一方、トランプ大統領は「イランとの協議は続いている」と主張しています。

イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は1日、イランがアメリカとの戦闘終結に向けて行っている「仲介国を通じた対話や文書の交換」を停止すると報じました。

アメリカとの間で停戦の条件となっていたイスラエルによるレバノンへの攻撃停止が守られていないことをあげています。

こうしたなか、トランプ大統領は1日、「イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行った」と明らかにしました。

トランプ氏はレバノンの首都・ベイルートへ部隊が派遣されないことを確認し、すでに移動していた部隊も引き返しているとしています。

また、トランプ氏は「代理人を通じてレバノンの親イラン組織ヒズボラとも会談を行った」と明らかにしたうえで、「すべての銃撃を停止することで合意した。つまり、イスラエルはヒズボラを攻撃せず、ヒズボラもイスラエルを攻撃しないということだ」と書き込みました。

一方で、「イランとの協議」については、「早いペースで継続している」と主張しています。