韓国美人チア、“布面積少な目”コーデで大胆にベッド寝そべり！「また惚れた…」「素晴らしい」とファン熱狂

台湾プロ野球で活動する韓国人チアリーダー、チョ・ヨンジュの近況投稿が話題だ。

【写真】韓国美人チア、水着姿の大胆寝そべりSHOT

チョ・ヨンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。リボンや黒のハートの絵文字とともに「もっと寝る…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、太陽の日差しが差し込む室内でリラックスした姿を見せるチョ・ヨンジュが写っている。リボン柄が施されたキャミソールに同デザインのショートパンツを合わせたルームウェアコーデで、ソファに座ったり、ベッドに寝そべったりするなど多彩なポーズを披露している。

チアリーダーとして活動するだけあって、どの写真でも目鼻立ちの整ったビジュアルや健康的なプロポーションを惜しげもなく見せつけたチョ・ヨンジュ。彼女の投稿には「なんでこんなに可愛いの？」「また惚れちゃった」「本当に素晴らしい」「ビューティフル…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ヨンジュInstagram）

チョ・ヨンジュは1999年6月4日生まれの26歳で、2017年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の統一ライオンズで活動しており、過去には韓国プロ野球のSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONなど韓国国内のプロスポーツチームでも活動。ファンの間ではK-POPガールズグループ「Red Velvet（レッドベルベット）」のアイリーンに似ていると言われ、多くに人気を集めている。