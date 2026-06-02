侍ジャパン元監督で日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝65）による連載「自然からのたより」は、特別編として競馬と野球の歴史からの学びについて。ともに約150年の歴史を持つ競馬と野球は、先人たちの知恵が積み重なって今の繁栄がある。現在、東京競馬場のJRA競馬博物館で開催中の特別展「競馬と野球」に協力している。この企画を通して感じるのは、先人たちが築いた歴史を守るためにどうすべきかということだ。

野球と競馬には長い歴史があって、共通するものも多い。今、JRA競馬博物館で開催中の特別展「競馬と野球〜記録と記憶のスポーツ〜」（9月27日まで）に協力させていただく中、自作の絵「空飛ぶディープ」を出展している。希代の名馬ディープインパクトに初めて合ってからもう10年。日本ハムの監督時代、勝ち方が分からなくなった時にディープがいてくれた。多くを学び、教えてもらい、助けられた。

そんな彼の絵を描きながら感じたことがある。これだけの名馬が突然、現れたのではないということだ。長い歴史の中、先人たちの知恵が積み重なって生まれたのだと思う。だから絵には飛ぶイメージを出したかった。競走馬時代「飛ぶ」と評されたディープ。飛ぶためには力をためなければならない。先人たちが一つ一つ積み重ねて、蓄えられた力が一気にはじけて飛ぶように現れたのがディープだったのではないか。人は目の前のことに引っ張られがちだけど、実はそこに至るまでの過程が大切なのだ。

かつて競馬で、英国の女王陛下が日本の種牡馬と種付けするため、所有する繁殖牝馬を日本に送り込むなんて誰も想像しなかった。野球でも同じだ。まさか日本人選手がメジャーに二刀流で挑み、ホームラン王を獲得するなんて思いもしなかっただろう。ディープインパクトがそうであるように、大谷翔平（ドジャース）も一つの要因で生まれた選手ではない。そこに至るまで、先人たちが積み重ねた知恵の結晶と言っていいかもしれない。

これは中国古典の一つ「戦国策」にある故事成語だ。「大きな目標を成し遂げるためには、まず身近なところから始めよ」ということを表している。人だって馬だって、成長するためには環境が大きく影響する。日本には四季という自然があって、感性を育む。その自然が今、大きな危機にひんしている。自然が壊れれば、先人たちの積み重ねも崩れてしまう。自然を守るためにまず自分から――。野球と競馬の歴史がそう訴えかけてきた。

▽易経 儒教の経書の中で特に重要といわれる「四書五経」。中でも「易経」は最も古い書とされ、万物の真理が書かれている。「時の書」ともいわれ、論語の中で孔子が「五十にして易経を学び直せば、人生に間違いはなくなるだろう」としており、多くの偉人が座右の書にするほど。自然の摂理と人間の関係が古来の経験からまとめられている。

▽戦国策 前漢の時代に劉向（りゅうきょう）が編集した書物で全33編。中国の戦国時代の遊説の士たちの権謀術数などを国別にまとめている。故事成語の起源となる話が多く収録されており「隗より始めよ」もその一つ。戦国時代の燕（えん）の昭王が、賢者を集めたいと臣下の郭隗（かくかい）に相談すると、郭隗は「まず目の前の私を優遇してください。自分程度の者でも優遇されると知れれば、才能ある者はもっと優遇されると考えてやってくるでしょう」と進言。実際に賢者が集まったという故事に由来する。