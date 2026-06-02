台湾から来たホークスオフィシャルダンスチーム「ハニーズ」の新メンバー、チェンチェンとスーユーが福岡の魅力を“体験”。第2回はみずほペイペイドームで実施されているドームツアー「アドベンチャーコース」に潜入した。

約35メートルの高さから見下ろすグラウンドは、全体を見渡せる圧巻の眺めだ。高い場所に苦手意識がないチェンチェンは「球場にこんな隠れた絶景スポットがあることを初めて知って、とても新鮮で面白いです」と軽快な足取りだった。一方でスーユーは「高い場所は少し怖いです」と本音を漏らしながらも「景色がきれいでだんだん楽しくなってきました。特に屋根から外に出る瞬間の迫力が凄い！」と感動を口にした。

厚さ約4メートルの開閉式の屋根も、横から間近で見学。試合に勝利して屋根が開き、空が見えた瞬間のワクワク感が好きだというチェンチェンは「その構造を近くで見て、本当に魅力的で素晴らしいと思いました」と視野が広がる経験になった。

ハニーズの活動に力を入れながら日本語の勉強にも取り組んでいる仲良しペアの“福岡の探訪”に来月もまた密着する。

◇SSU―YU（スーユー）3月18日生まれ、台北出身。特技はダンスと歌。1メートル60。

◇Chenn Chenn（チェンチェン）3月9日生まれ、台北出身。特技はダンスとスポーツ。1メートル58。