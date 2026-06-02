交流戦5勝1敗で首位を走るソフトバンクは2日から中日と3連戦（バンテリンドーム）を行う。12球団2位の26得点と活発になってきた打線のキーマンが正木智也外野手（26）だ。右足裏の蜂窩（ほうか）織炎から5月中旬に復帰し、打率・357と打撃好調。1番打者に定着し、昨年の柳町に続く交流戦MVPの期待も懸かる。連続試合安打は13でストップしたが、今春オープン戦で打撃の手応えをつかんだ中日を相手にリスタートを切る。

ヒットパレードは小休止となったが、ここからまた再スタートする。正木は右足裏の蜂窩織炎から5月15日の楽天戦で復帰し、13試合連続安打を記録。同31日の広島戦で止まるも・357と高打率を誇る。月替わりの初戦はバンテリンドームでの中日戦。今春のオープン戦で打撃のきっかけをつかんだ相手だ。

「あの試合でホームランを打った時、ちょっと感覚を変えてみて、球の見え方から良くなったんです」

3月17日、みずほペイペイドームでの中日とのオープン戦。0―1の7回1死一、三塁でカウント1―1からベテラン左腕・大野の直球を捉えて右翼席に決勝3ランを叩き込んだ。その直後に離脱となったが、「あの感触を残したままウエートなど、できることを続けてきた。今回（ビジターで）ユニホームの色は違うけど、いいイメージでいけるかもしれない」と自身に期待している。

5月16日の楽天戦から1番打者として定着し、打線の勢いをつけている。好調の裏にあるのは今春から行うルーティン。試合前のティー打撃で青色の「プライオボール」を丁寧に打ってスイングを確認している。

「オープン戦から取り入れた調整です。球自体が重いのでバットの芯を食い、なおかつ面と面が合わないと真っすぐ飛ばない。ライナーを打たないとネットまでいかず、ドライブがかかると下にボトンと落ちる。効果は出てると思います」

プライオボールは米国の最先端トレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」が考案した練習器具。5月29日の広島戦ではNPB最高クラスの打球速度180キロで今季3号を放った。“青球打ち”のルーティンを行い、青がチームカラーの中日も叩く。

交流戦2連覇を狙うチームは5勝1敗で首位と好調。昨年は慶大の先輩・柳町がMVPを獲得し、後輩も意識がゼロではない。「MVPは12球団で1人だけですよね。確かに価値は高い。狙えたら狙いたいけど…。まずはもう一度、一日一善、（1試合）1安打で」。今年のブレーク最有力候補は力強さが増したスイングで快音を響かせ続ける。 （井上 満夫）

【交流戦でブレークした主な選手】

☆城所龍磨（ソフトバンク） 16年の交流戦で2番に定着し、6月12日の巨人戦では3ラン、満塁本塁打と2打席連続アーチを放つ。15試合出場で12球団トップの打率.415、5本塁、12打点をマークしてMVPに輝き、チームの交流戦優勝に貢献した。

☆水谷瞬（日本ハム） ソフトバンクから現役ドラフトで加入1年目の24年交流戦で大活躍。全18試合に出場して打率.・438、3本塁打、13打点をマーク。打率は15年に西武・秋山翔吾が記録した.432を超える交流戦史上最高打率でMVP獲得。

☆柳町達（ソフトバンク） 25年の交流戦で12球団トップの打率.397とシュアな打撃を発揮。全18試合に3番で先発出場し、8試合でマルチ安打を記録。0本塁打ながら8打点と勝負強さも発揮して優勝に貢献し、MVPに輝く。