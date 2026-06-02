ソフトバンクの小林樹斗投手（23）は5月20日に四国アイランドリーグplus徳島から移籍したばかりの注目右腕だ。20年ドラフト4位で広島に入団したものの、右肘のケガに泣き25年に戦力外通告を受けた。今年入団した徳島では、厳しい環境の中で意識高く練習する仲間から刺激を受け、右肘の完治もあり自己最速を2キロ更新。7試合登板して防御率2・33と好成績をマークした。NPB復帰の夢をかなえた今、次に目指すのは支配下登録だ。

小林が広島で過ごした5年間、1軍登板は2試合のみ。右肘の疲労骨折などで思い通りに投げられない日々が続き、25年オフに戦力外通告を受けた。トライアウトを受験するもNPB球団からのオファーはなく、徳島への入団を決めた。「自分がどうしたくて、どうなりたいのか。なかなか決断できなくて時間がかかりました」と思い出しながら語った。

徳島で野球人生をリスタートさせると、わずか3カ月で自己最速を2キロ更新した。肘の痛みのため長く抑え気味にしていた上半身のトレーニングに力を入れた結果、154キロを叩き出して自身も驚いたという。「球速が上がったので、これを継続していきます」と目を輝かせる。

徳島の仲間から受けた影響も大きい。足りないスキルを各自が考えて懸命に練習する姿を見て、小林もコーチに相談しながら自主的に練習に取り組む時間が増えた。「NPBに行きたいと思っている人が集まっていて刺激になりました」。また3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表のサポートメンバーに選出され、貴重な時間を過ごした。「KBO（韓国プロ野球）を含めて、高いレベルで野球がしたいと改めて思いました」。小林のNPB復帰への思いをより熱くする経験が重なった。

そして5月17日、先発予定だった試合の登板が突然キャンセルとなった。不思議に思っていたところ、試合終了後に徳島の南啓介球団社長から「移籍になった」と伝えられた。2日後には福岡での生活が始まった。「何もできずにそのまま来ました。もう少し慣れたら荷物を取りに行きます」。まるで嵐のような2週間だった。

忙しい日々を送る中で目指す選手像はより明確になった。「先発とか中継ぎとかはこだわりません。任されたところで自分のピッチングをして勝利に貢献したいです」。心も体も万全。今は前進あるのみだ。「あの時は本当に未熟だった」と過去を振り返り、「もう一度、1軍のマウンドで投げたい」と意欲を燃やしている。 （昼間 里紗）

◇小林 樹斗（こばやし・たつと）2003年（平15）1月16日生まれ、和歌山県出身の23歳。智弁和歌山で2年時に選抜出場。明石商との準々決勝で来田（現オリックス）にサヨナラ本塁打を浴びて敗退。夏は3回戦で敗退した。20年ドラフト4位で広島に入団したが、22、23年と2年連続で右肘を疲労骨折し、育成契約になった25年オフに戦力外通告を受けた。通算2試合0勝0敗、防御率9.64。今季は四国IL・徳島でプレーしていた。1メートル82、87キロ。右投げ右打ち。