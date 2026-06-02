◇MLB ドジャース 9-1 フィリーズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手がフィリーズ戦に先発登板し、6回途中無失点10奪三振の好投で5勝目。試合後、指揮官の誕生日を祝う勝利を喜びました。

中6日で先発マウンドにあがった山本投手は初回、2度のABSチャレンジ成功などもあり、2奪三振のスタート。5回にはピンチを背負うも2者連続三振で得点を与えません。5回1/3を投げ、メジャー自己最多タイの10奪三振、今季5勝目を挙げました。

山本投手は試合後、「今日もマウンドに上がって自信持って投げていくことができた」とし、制球については「うまくコントロールしきれてはなかったんですけど、その分ボールの強さがあったので、なんとかこういう結果になったと思います」と振り返りました。

初回にはチャレンジを成功させ、好調のスタートをきった山本投手。「僕はすごく好きなシステム」と話し、「チャレンジしてくれてすごくよかった」とバッテリーを組んだラッシング選手に感謝を伝えました。

2回以降はランナーを背負いながらのピッチング。「しっかり強いボールを投げられてたので、ちょっと細かいコントロールはあまりうまくできてない球も多かったですけど、しっかり思い切って投げ込んでいけた」と話し、制球に苦しんだ要因について「フォームのところだったり、力み、力感のところだったり、そういったところだと思う」と分析しました。

さらに5回には1アウト2、3塁のピンチで本塁打数リーグトップのカイル・シュワバー選手と対戦。「やっぱり1発を許すのが一番ダメだったので丁寧に投げていきました」と振り返り、「最後まっすぐだったんですけど、ちょっと狙ったところとは違いましたけど、しっかり思い切って投げられてたので、結果的にスイングしてもらえるような球になったのかなとは思いました」と話しました。

山本投手はこの試合、最速98.2マイル(約158キロ)の投球を披露。直球の平均球速も96.7マイル(約155.6キロ)をマークし「2日前のブルペンも思ったより、感覚よりもすごくスピード出てて、そんな感じで来てたので、今日も感覚以上にボールが行ってる感じが久しぶりにあったので、 そこはまた新しくいい感覚だったなと思います」と話しました。

さらに、試合前にはロバーツ監督から野球選手としても人間としても絶賛されていた山本投手。これについては「すごく嬉しく思いますし、選手としてすごく大切なこと」と話します。

そしてそんなロバーツ監督はこの日54歳の誕生日。「チームにとってすごくいいことだと思いますし、みんなも誕生日だというのは知っていたと思うので、今日はいい試合になって良かったです」と勝利の誕生日を喜びました。