M!LK、学校に通いながら週末のたびに地元から上京 コロナ禍には週1で全員会議
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
M!LK(上段左から曽野舜太、山中柔太朗 (下段左から)塩崎太智、佐野勇斗、吉田仁人 ＝テレビ朝日提供
結成から12年目となるM!LKが、カラフルで個性豊かな衣装を身に包み、『徹子の部屋』初登場。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も明かされる。さらに、方言が大好きな黒柳からのリクエストで、ご当地言葉も披露する。
コロナ禍にはコンサートが中止になるなど様々な困難があったが、週に一度は全員で会議を開き、自分に何ができるか話しあった結果が今につながったという。最後には黒柳も驚きの「5人で叶えたい夢」の話も。
M!LK(上段左から曽野舜太、山中柔太朗 (下段左から)塩崎太智、佐野勇斗、吉田仁人 ＝テレビ朝日提供
結成から12年目となるM!LKが、カラフルで個性豊かな衣装を身に包み、『徹子の部屋』初登場。番組ではメンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から、深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も明かされる。さらに、方言が大好きな黒柳からのリクエストで、ご当地言葉も披露する。
コロナ禍にはコンサートが中止になるなど様々な困難があったが、週に一度は全員で会議を開き、自分に何ができるか話しあった結果が今につながったという。最後には黒柳も驚きの「5人で叶えたい夢」の話も。