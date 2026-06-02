仕事中の飼い主さんにかまってもらいたくて取った猫の行動とは…？健気なまでの妨害っぷりがほほえましすぎると話題で、動画は1万4千再生を突破。「眠くなってるのがかわいすぎるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：PC作業中、猫がキーボードの上に乗ってきた結果…あまりにも『仕事にならない光景』に爆笑】

パソコンをベッドに

Instagramアカウント『luna_31125』に投稿されたのは、飼い主さんの仕事を邪魔する猫の様子です。動画に登場するのは、2025年3月11日生まれのシンガプーラ、「ルーナ」ちゃん。スタイリッシュな体型と、大きくて丸い目がチャームポイントのかわいい女の子です。

この日、パソコン作業中の飼い主さんの前にふわりとルーナちゃんが現れたのだそうです。次の瞬間、ルーナちゃんはキーボードの上にどっかりと寝そべって、眠そうに目をしぱしぱさせたのだとか。

仕事を止める甘えん坊

「そこベッドじゃないよ」「どかへんの？」と飼い主さんが声をかけても、ルーナちゃんは寝落ち寸前のとろけ顔でまったく動く気配がなかったといいます。むしろ、“ここで寝ますけど、なにか？”くらいの強い意思が発せられていたとのこと。

ルーナちゃんの様子に飼い主さんは思わず吹き出し、「もうやばいって」と笑いがこぼれてしまったのだそう。眠気に勝てないルーナちゃんは、パソコンにしがみつくようにして微動だにしなかったのだとか。もう完全に“今日の寝床はここ”と決めてしまっている模様。

猫には勝てない

「もうおねむちゃんですね」「ごめんね、かまってあげられなくて」と言いながら、飼い主さんはルーナちゃんを優しく撫でてあげたといいます。ルーナちゃんは目を細めて幸せそうな表情を浮かべていたとのこと。パソコンの画面が落ち、作業が完全にストップしてしまったことに苦笑しつつも、飼い主さんはルーナちゃんをそのままそこで寝かせておいてあげることにされたのだそうです。

「いいよ、そこで寝てて」と声をかけると、ルーナちゃんは安心したように本気の就寝へ入っていったのだとか。飼い主さんはそんなルーナちゃんを見つめながら最後にひと言、「かわいいから許せる」と語られたのでした。

投稿には、「キーボードをガチッとガードしながらウトウト眠くなってきちゃうのかわいすぎます」「かわいいからぜーんぶ許してしまいますよねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『luna_31125』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「luna_31125」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。