柴犬のお兄ちゃんに、お耳を毛づくろいされた子猫ちゃん。最初は前足で抵抗していたものの…？その表情の変化が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万再生を突破し、「猫ちゃんの表情がなんとも言えない♡」「可愛い♡wwwお口も目も段々閉じていくwww」といった声があがりました。

【動画：柴犬の熱心な毛づくろいに『怒っていた子猫』を見ていたら…可愛すぎる『まさかの変化』】

仲良し大家族♡

Instagramアカウント「@pon_mei_kan_maria」に投稿されたのは、柴犬の「ぽん」くんにお耳を毛づくろいされている、茶トラ猫ちゃん「麗子」ちゃんの姿をおさめたリールです。

麗子ちゃんは、小さなお顔に大きなお目目が可愛らしい子猫の女の子。ぽんくんと「めい」ちゃんの柴犬コンビ、そして茶トラの「勘吉」くんとキジトラの「まりあ」ちゃんという先輩猫ちゃんたちと暮らしています。

熱心な毛づくろいで…

そんな麗子ちゃんがある日、飼い主さんのお膝の上でくつろいでいると、ぽんくんがやってきたそう。ぽんくんは麗子ちゃんの真横を陣取り、前足の間に麗子ちゃんを挟み込むと、お耳の毛づくろいを始めたのだとか。

ところが、その勢いが強すぎたのか、麗子ちゃんのお耳は裏返ってしまったそう。麗子ちゃんは抗議の声を上げたものの、ぽんくんはまったく気にせず毛づくろいを続けたため、前足をあげて抵抗を試みていたといいます。

しかし、そんなぽんくんの熱心なお世話が気持ち良いことに気づいたらしく、麗子ちゃんの抵抗は徐々に小さくなっていったそう。そしてお目目が少しずつ閉じていき、とうとう目をつぶると、されるがままになっていたのだとか。

一方勘吉くんは…？

一方、先輩猫の勘吉くんは、同じようにお耳をぽんくんに毛づくろいをしてもらうと、気持ちよさそうにうっとりと目をつぶって、リラックスしていたそう。

種族を超えた微笑ましいやりとりに、思わずほっこりしてしまいます。

この可愛すぎるふたりのやりとりに、このリールは4.1万件を超える高評価を獲得。視聴者からは「耳毛がぴょんぴょんしててきゃわいい♡」「仲良しで 可愛いですね♡」「か、可愛い♡お耳最高だねぇ～♡」「耳がひっくり返ってる笑」「怒りから幸せへ変わったように見えた」「ゔぁわぁあああるくないにゃぁあ……♡」「たまらん♡」といった日本語のコメントのほかに、海外の方からのコメントも多数よせられました。

Instagramアカウント「@pon_mei_kan_maria」では、柴犬コンビと猫ちゃんトリオが、みんなで仲良く過ごす、見ているだけでほっこりする日常の様子を写真やリールで楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@pon_mei_kan_maria」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。