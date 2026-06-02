なんか広がっちゃうボブ → こうカットするのが正解◎【40・50代】若見え叶う「大人のミニボブ」

広がりやすくまとまりにくいボブに悩む人には、シルエットをコンパクトに整えたミニボブがぴったり。髪質や毛量に合わせて内側の重さを調整し、襟足をすっきり収めることで、丸みを残しながらも広がりにくくなります。今回は、40・50代におすすめしたい、大人のミニボブスタイルをご紹介します。

耳に掛けて顔まわりすっきり

すっきりとしたシルエットが魅力のミニボブ。サイドを耳に掛けることで、顔まわりが引き締まり抜け感のある軽やかなスタイルに。襟足はタイトに収め、少し丸みを残しながら広がりにくいバランスにカット。毛先にほどよい厚みを残すことまとまりやすくなり、扱いやすさも◎ シンプルなのにこなれた印象に仕上げる、上品なスタイルです。

丸みを残してコンパクトに

襟足ギリギリでカットした、コンパクトに収まる丸みボブ。首元に沿うように整えることで自然とまとまり、広がりにくいシルエットに仕上がります。丸みを残すことで女性らしさが引き立ち、上品な印象に。毛先をほんのり巻くだけで、さらに柔らかさと抜け感が生まれます。乾かすだけでも形になりやすく、朝のスタイリングも楽になりそう。広がりを抑えながらきれいなシルエットを保ちたい人におすすめです。

あごラインでツヤ感引き立つ外ハネボブ

あごラインのボブに軽く外ハネをプラスした抜け感スタイル。重たく見えがちな長さも、毛先に動きをつけることでぐっと軽やかな印象に変化。短めのレングスで首元がすっきり見え、顔まわりも明るい雰囲気に。オイルをなじませるだけでツヤ感が加わり、ナチュラルにまとまりやすいのも魅力。頑張りすぎないのにちゃんとかわいい、大人世代にも取り入れやすい外ハネボブです。

ぱつっとラインでタイトにまとまる

毛先のぱつっとしたラインが特徴なタイトボブ。ナチュラルなストレートを活かしながらすっきりとしたシルエットに。どの角度から見てもバランスよく見えるシンプルなカットだからこそ、大人の上品さを引き立ててくれます。仕上げはアイロンで毛先を軽く整え、少量のオイルでツヤをプラス。カットラインが際立ち、スタイリッシュに決まるスタイルです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。