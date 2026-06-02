◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

慶大が１勝１敗のタイで迎えた３回戦で早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、３季連続５位から復活を遂げた。慶大は８日開幕の全日本大学野球選手権（神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）に５年ぶり１３度目の出場が決定。５年ぶり５度目の大学日本一を目指す。同選手権は全出場校が出そろった。

総立ちのスタンドを見上げ、慶大・今津慶介主将（４年＝旭川東）は感謝した。「お待たせしました」。４番として３安打を放ち、５季ぶりのリーグＶに貢献し「苦しい時期から支えていただいた関係者の方々にささげる優勝。最高のチームの主将にしてくれてうれしい」。よく日に焼けた顔で、さわやかに笑った。

現在の４年は２３年に入学。高校時代には、２１年に春秋リーグ戦と全日本大学野球選手権を制した慶大に憧れた。しかし２４年秋から３季連続５位と低迷。主将となった昨秋、今津はナインに訴えた。「僕らが憧れて入ってきた慶応野球部はこれだったのか？ これを見て、今の高校生や子供たちが憧れるかな。もう一回、自分たちが憧れていた慶応野球部を取り戻そう」。熱い思いがチームを動かした。

昨年１１月から、トレーニングや栄養学の知識が豊富な広池浩成投手（４年＝慶応）らが肉体作りを主導。２月の愛媛・松山キャンプは、堀井哲也監督（６４）が「ものすごい練習量」と語るほど濃密な時間を過ごした。例年Ａ、Ｂチームは別々のキャンプインだったが、今年は全員で最初の１０日間を実施。目指す野球が共有された。練習では「アンサー」を合言葉に対話を意識。チームとしての成熟を目指し、積極的な声かけが増えた。新加入の上田誠投手コーチ（６８）、上田和明コーチ（６３）の支えもあり、戦う集団になった慶大は強かった。

８日からは５年ぶりの大学日本一を目指す戦いが始まる。「最高の準備をするだけ」と今津。目指すのは大学４冠。３年ぶり歓喜も、序章に過ぎない。（小島 和之）