皆さん、こんにちは！ 巨人は先日、チームにとってもファンにとっても衝撃の出来事がありました。阿部前監督の辞任です。個人的な思いとしては、今年も「阿部ジャイアンツ」の躍進を楽しみにしていましたし、あまりに突然のことでショックでした。今でも少し戸惑っているというのが、正直なところです。

それでも、シーズンは続いていきます。交流戦が始まりました。橋上オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を執り、ここまでソフトバンク、日本ハムとの対戦を終えて３勝３敗。決して悪くない滑り出しだと思いませんか？ この難局を切り抜けるために懸命な、それでも冷静さも欠いていないかじ取りだな、という印象です。

少し潮目を変えたのはやはり、戸郷でしょう。５月２７日のソフトバンク戦、７回１失点の好投で今季２勝目をマーク。新体制となっての初勝利をもたらすとともに、チームの連敗を５で止めてくれました。投手陣の柱としてけん引するべき立場ながら思うような結果が残せない中、チームが激震に見舞われて…。忸怩（じくじ）たる思いがあったのでしょう。一つのアウトをひたすらに追い求め、納得のいかない投球にはマウンド上で自らを叱咤（しった）するような姿にグッときました。

打線の“変化”も感じます。その試合では坂本、丸といった経験豊富な選手もスタメンに名を連ね、貴重な活躍を見せてくれましたよね。日本ハム３連戦では松本の活躍も素晴らしかった。大城だって打撃は好調です。このところ、スタメンには誰かしらベテランが起用され、チームに落ち着きをもたらしてくれています。浦田ら若手も出場機会を得ようと持ち味を発揮して、いい相乗効果が生まれていますね。

大勢や田中瑛といった救援陣もそう。連投もいとわず、相手打者を打ち取っては雄たけびを上げてチーム全体を鼓舞してくれています。見ている側としての感情ですが、選手からこれまで以上に強い気持ちを感じるのです。

この未曽有の事態といってもいい状況でも、選手たちは一丸となって戦ってくれています。そうならば我々ファンとしても心は一つでしょう。そう、「ＯＤＯＳ」。俺たちにできるのは応援しかない―。今こそ、必死に前を向く選手の背中を押すための声援を送りたいですよね。近年、パ・リーグの成績がいい傾向のある交流戦は、セ・リーグのシーズン結果に直結します。残る１２試合も難敵ばかりですが選手もファンも一致団結、一戦必勝でいきましょう。（アーティスト・タレント）