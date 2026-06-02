巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。今回は支配下再昇格と将来的なレギュラー取りを狙う育成・中田歩夢内野手（２１）にスポットを当てる。４年目の今季は自身の付加価値を高めるため、キャンプから捕手にも挑戦。俊足と強肩を生かした守備に、打席では状況に応じた打撃を心がけている。１軍での故郷凱旋を目標に、泥臭くアピールを続ける。（取材・構成＝加藤 翔平）

育成選手の支配下登録は７月３１日が期限。しかし現在２軍で汗を流す中田は、１か月早い６月３０日を目標に定める。

「６月３０日に（青森の）弘前で１軍の試合（ヤクルト戦）があるんですよ。僕の地元なんで。なかなかない機会だし、何とかそこまでに支配下へ上がりたいなって。１軍選手として地元で試合をできたら、家族や高校の監督、友達もたくさん見に来てくれると思う。今まで支えてくださった方への恩返しとして、いい姿を見せたいんです」

青森・東奥義塾から２２年育成４位で巨人に入団。２４年の春季キャンプでのアピールが実り、開幕前に支配下昇格をつかみ取った。しかし２軍では９１試合に出場して打率１割９分６厘、１本塁打、１５打点に終わり、同年オフに育成で再契約。支配下返り咲きを目指す日々を送る。

「１軍で出るなら最初は守備固めからだと思う。いろいろなポジションを高いレベルでできなければいけないし、打席だったら代打バントの可能性もある。常に１軍へ行ったときのことを考えて練習しています」

今季は２軍で２７試合に出場して打率２割６分３厘、７打点。持ち前のガッツとしぶとさで数字以上の貢献度を見せる。昨季まで楽天の２軍内野守備走塁コーチを務め、今季から古巣に復帰した奥村展征データアナリスト（３１）は「ずっと『もったいないな』と思っていた。『引っ張りたい』という気持ちがすごく強くて。今年は打球方向を意識して自分の役割を考えられるようになった」と打撃面での成長を感じている。

「打順やタイプを考えたら出塁を求められる。０ストライクからでも逆方向を狙ったり、練習でもずっとあっち（逆方向）に打っています。試合でもピッチャーに球数を投げさせたりできているので、打席内容は良くなってきました」

５０メートル走６秒２の俊足に、遠投１２０メートルの強肩。内野の複数ポジションに加え捕手もできるユーティリティー性を併せ持つ。「どんな形でも１軍の舞台でチームに貢献したい。いずれはレギュラーを取れるように頑張ります」。６月２７日には２２歳の誕生日を迎える背番号００２。３日後の“Ｘデー”で「２ケタの背番号で地元凱旋」という最高のプレゼントを自らに贈るべく、さらなるアピールを続ける。

◆中田 歩夢（なかた・あゆむ）２００４年６月２７日、青森・弘前市生まれ。２１歳。小学３年から福村ガッツで野球を始め、弘前東中では軟式野球部に所属。東奥義塾では１年夏からベンチ入り。甲子園出場はなし。高校通算２３本塁打。高校時代は投手としても最速１４８キロを計測。２２年育成ドラフト４位で巨人に入団し、２４年３月に支配下登録。同年オフに育成で再契約。１７２センチ、７７キロ。右投右打。背番号００２。