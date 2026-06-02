『リボーン』第8話 再び英人が倒れる【あらすじ】
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の第8話がきょう2日に放送される。
【場面カット】絶賛の嵐…一人二役を演じわける高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
【第8話あらすじ】
野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）はあかり商店街を守るために奔走。池谷更紗（中村アン）に現・根尾光誠の説得もお願いするが…その努力もむなしく、NEOXISはあかり商店街を買収用地に決定する。その事実を友野達樹（鈴鹿央士）が英人に伝える際、現・光誠に対して憤る姿を見せ、英人は前世で光誠を殺した犯人は、友野なのでは…と疑念を抱く。
そんな中、あかり商店街との交渉役に任命された友野はできる限り商店街の人たちに寄り添った交渉に努めるが、野本英治（小日向文世）たち商店街の人たちの反発でなかなか進まず、友野は交渉役から外される。そこから光誠率いるNEOXISは卑劣な手段に出て、あかり商店街の商売が立ち行かなくなっていき…。更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）が泥酔して自暴自棄になる姿を目にした英人は、“未来の記憶”が頭をよぎる。このままだと金平は悲劇の道へ――なんとしても阻止するため、英人は更紗に金平から目を離さないよう託すと同時に、あかり商店街を救う別の方法に一縷の望みをかけて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐ。しかし、その矢先に再び頭痛とめまいに襲われた英人は倒れてしまい…!?
悲劇は繰り返され、このままあかり商店街は立ち退く道をたどるのか。そして、人々の恨みを買う根尾光誠は、何者かに殺されてしまうのか――その犯人とは一体…？
【場面カット】絶賛の嵐…一人二役を演じわける高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）はあかり商店街を守るために奔走。池谷更紗（中村アン）に現・根尾光誠の説得もお願いするが…その努力もむなしく、NEOXISはあかり商店街を買収用地に決定する。その事実を友野達樹（鈴鹿央士）が英人に伝える際、現・光誠に対して憤る姿を見せ、英人は前世で光誠を殺した犯人は、友野なのでは…と疑念を抱く。
そんな中、あかり商店街との交渉役に任命された友野はできる限り商店街の人たちに寄り添った交渉に努めるが、野本英治（小日向文世）たち商店街の人たちの反発でなかなか進まず、友野は交渉役から外される。そこから光誠率いるNEOXISは卑劣な手段に出て、あかり商店街の商売が立ち行かなくなっていき…。更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）が泥酔して自暴自棄になる姿を目にした英人は、“未来の記憶”が頭をよぎる。このままだと金平は悲劇の道へ――なんとしても阻止するため、英人は更紗に金平から目を離さないよう託すと同時に、あかり商店街を救う別の方法に一縷の望みをかけて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐ。しかし、その矢先に再び頭痛とめまいに襲われた英人は倒れてしまい…!?
悲劇は繰り返され、このままあかり商店街は立ち退く道をたどるのか。そして、人々の恨みを買う根尾光誠は、何者かに殺されてしまうのか――その犯人とは一体…？