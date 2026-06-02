「獲っても身が入っていない」甘く濃厚な「うに」がピンチ　“ガンガゼバスターズ”海藻再生へ年間86万個駆除　佐賀

佐賀・玄海地区で、名産の“唐津のうに”が深刻な不漁に直面している。「ガンガゼ」という毒のとげを持つ生物が海藻を食べ尽くし、「磯焼け」を引き起こしているのが原因だという。ウニの主食の海藻を回復させるため、県と海士漁師が協力して駆除を進めている。

“毒とげ軍団”が名産ウニに影響

佐賀・玄海地区で撮影されたのは、岩場に張り付く、大量の黒い影だ。

長いとげに毒を持つ、ガンガゼだ。

ガンガゼは豊かな海を変えてしまう原因となっていた。

玄海地区で獲れる“唐津のウニ”は甘く濃厚なことで知られ、地元の大事な収入源だ。

しかし、海から海藻がなくなる「磯焼け」が発生し、主食を失ったウニが激減してしまった。水揚げがあったとしても、「（ウニを）獲っても身が入っていないので、製品にならない状態」と海士（あま）漁師の野粼洋一さんは語る。

“ガンガゼバスターズ”駆除に奮闘

ウニが減った原因は、大量に発生したガンガゼが海藻を食べ尽くしていたことだった。

そこで立ち上がったのが、県と海士漁師が手を組み結成した「ガンガゼバスターズ」だ。

素潜りではなく、潜水機を使い、駆除する数は1時間に約600個だ。

2025年度は1年間で実に86万個にも上ったという。

駆除の効果は目に見える形で現れている。

同じ場所で撮影した1年ほど前の海の写真と比べてみると、海藻が生えた黒い部分が増えているのがわかる。

明るい海の未来のために、ガンガゼバスターズは奮闘を続ける。

（「イット！」 5月29日放送より）