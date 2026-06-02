◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-西武（2日、甲子園球場）

西武の平良海馬投手が2日の阪神戦を前に意気込みを語りました。

平良投手は前回26日のヤクルト戦で先発し、8回無失点の好投。今季はここまで8試合、3勝1敗、防御率0.68と圧巻の成績を見せています。

2日の試合は雨の可能性もありますが、スライド登板の影響について「(スライドは)別に何日でも大丈夫かなという感じですね。監督が決めるのかな?誰が決めるのかは分からないですけど」と語りました。

甲子園球場の風については「警戒もしますし、逆に打てるようにしていきたい」と好きなバッティングにフォーカスしている様子。ヤクルト戦では3打数1安打でしたが打席に入ってみての影響については「この前入ってみて意外ときついなというのは思いましたけど、それ以上に楽しかった」とコメントしました。

打線の中心となる佐藤輝明選手については「いいバッターなのは間違いないので、リーグで一番いい打者だと思う。弱点はあると思うので、データ見て投げていければな」と語りました。