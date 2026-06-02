アパートで大規模火災・爆発　「私の家の窓が吹き飛ばされた！」近隣にも被害　3人死亡5人けが　アメリカ

アメリカ・テキサス州のアパートで、大規模な火災が発生し、激しく燃え上がる炎がカメラに捉えられた。アパートでは爆発も起きており、隣接した住宅の窓が吹き飛ぶ被害も確認されている。ガス漏れの通報を受けた消防隊が現場へ向かっていた途中で爆発が起きたという。

激しく燃え上がるアパート…爆発も発生

アメリカ・テキサス州で5月28日、アパートで大規模な火災が発生した。

炎が激しく上がり、真っ黒な煙が空高く立ち上っていた。

火災直後、アパートの隣に住む住民が映像を撮影していた。

住民は窓を映しながら、「ついさっき、爆発があったわ！私の家の窓が吹き飛ばされた！」と切迫した様子で話している。

窓ガラスを見ると、爆発の衝撃で窓から外れてしまっていた。

消防隊が現場に向かう途中で

現場では消防隊が懸命の消火活動を行い、消防車がハシゴを伸ばして上から水をかける様子も見られた。

ガス漏れの通報を受けた消防隊が現場へ向かっていたところ、その途中で爆発が起きた。

地元メディアは、この火事で3人が死亡し、少なくとも5人がけがをして病院に運ばれたと伝えている。

（「イット！」 5月29日放送より）