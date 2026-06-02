阪神・高橋遥人が明かした無双投球の「根拠」　分岐点となった2年前の肘手術と完全復活への逆算「打たれる時は来ると思う」

開幕から安定した投球を繰り返している高橋(C)産経新聞社

巨人戦から始まった快進撃

阪神の高橋遥人はプロ9年目にして初めて1軍で球春を迎えた。キャリア初の開幕ローテーション入りは、度重なる故障に苦しんできた本人はもちろん、何よりもファンがずっと待ち望んできたことでもあった。

背番号29は、そんな周囲の期待を上回る圧倒的なパフォーマンスを残しながら首位争いを演じるチームをけん引している。シーズン初登板は開幕2戦目となる巨人戦。112球を投げて、いきなり完封勝利をマークした。チームが開幕から連敗、カード負け越しを阻止する価値ある1勝だった。

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27個目のアウトを奪った瞬間に珍しく雄叫びをあげた高橋は、「アドレナリンが出ました」と特別なマウンドを混じり気ない言葉で振り返った。

「出陣式って言葉自体を知らなかったんですよ。『出陣式って何？』って。僕、今まで出陣したことがなかったので（笑）。昨年までは単独で出陣してたので……」

シーズン開幕前に高橋から聞いた言葉に苦闘が滲んだ。

阪神は、開幕戦の直前、監督、選手、スタッフ、フロントが集結し、長丁場の戦いに向けて一丸となるために出陣式を実施するのが恒例。しかし、過去8年間、2軍、もしくは故障者として開幕を迎えていた高橋はこの儀式に参加したことも無ければ、そもそも存在自体を知らなかったという。そんな中で会心の“出陣”を決めた左腕の進撃はここから始まった。

自身2登板目となる4月5日の広島戦こそ6回1失点で勝敗付かずも、3登板目の同月12日の中日戦からは3試合連続の完封。この間、打たれた安打はすべて単打で、長打はゼロ。与えた四球も27イニングでわずか2つと、対戦相手が「不幸」と言うほかない完ぺきな投球内容で相手打線を完全制圧した。

では、防御率0.86、8登板でQS7という無双投球の理由は何なのか――。というよりも、高橋遥人という投手がマウンドに上がれば、“無双してしまう”というのは、実は昨年までの投球で証明されている。ゆえに1年間を通して健康な状態をどれだけ維持できるかが生命線だった。その意味で、分岐点となったのは、2024年11月に受けた左手首のプレート除去の手術だろう。