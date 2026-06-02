米１０年債利回りは小幅上昇 イラン関連で情報錯そう＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは小幅上昇 イラン関連で情報錯そう＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 4.033（+0.029）

米10年債 4.451（+0.016）

米30年債 4.968（-0.004）

期待インフレ率 2.408（+0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは小幅に上昇。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明したことが伝わった。利回りは上昇したものの、トランプ大統領が継続中とその報道を否定したほか、ヒズボラと合意したとの発言もあり、利回りは終盤に上げ幅を縮小する展開となった



２－１０年債の利回り格差は+４２（前営業日：+４３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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