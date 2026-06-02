アクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が1日、マレーシアの首都クアラルンプールで行われた「Nijigen Expo」に出演した。

8月のメジャーデビューに先立ち、早くも海外ステージで異国のファンをとりこに。前日の5月31日と2日間で7万人を集めた東南アジア最大級の日本カルチャーイベントで主役級の注目を集めた。

新体操の名門、青森大で磨いた得意の“空中殺法”を繰り出すたび、黄色い歓声を浴びた。最も盛り上がったのは、やみつきになるメロディーが「やみメロ」として話題のデビュー曲「DAISUKI」（8月5日発売）を披露した時。歌詞に韓国語の「サランヘヨ」など、世界各国の「愛している」を意味する言葉がちりばめられているのが特徴で、三男の嘉人（よしと）が普段は「I LOVE YOU」と歌うところを、現地のマレー語で「Saya sayang awak（サヤ サヤン アワッ）」と歌うと、ファンのハートを鷲づかみにした。

3人が2022年、観光大使を務めたタイでライブパフォーマンスを行ったところ、東南アジアに人気が拡散。この反響の大きさにいち早く気がついたマレーシアのイベンターがオファーし、今回の出演が実現した。

1日は3人の28歳の誕生日で、長男の綾人（あやと）は「僕たちの誕生日にライブができるなんて最高のプレゼントでした」と感激。4曲をパフォーマンスし、次男の颯人（はやと）は「国境を越えて僕たちのアクロバット歌謡がどこまで届くか、未知のゾーンへの挑戦でしたが、多くのファンに見守られ、とても感激しました」、嘉人は「言葉の壁を越えられたこと、歓迎のまなざしに涙が出ました」と、それぞれ異国の地で手応えを得た喜びを語った。