5月30、31の両日には、千葉県佐倉市の「長嶋茂雄記念岩名球場」で、長嶋さんが巨人監督時代に東京ドームで使用した机や椅子を配置した監督室を忠実に再現し、公開された。

長年愛用していたデスクで記念撮影する観覧客など、計559人を集めた。佐倉市役所生涯スポーツ課の江口智昭主査は「監督室を再現して公開したのですが、皆さまの喜ぶ姿を見て、意義はあったと思います」と明かした。

昨年6月にはパネルを飾った展示館に記帳コーナーを設けたが、今年も関東各県から足を運ぶ人が目立った。監督室の公開は終了したが、数々の写真やサイン入りユニホームなどゆかりの品が並ぶ展示は3日まで行われる。（伊藤 幸男）

≪母校・佐倉が6日に追悼試合≫長嶋さんの母校・佐倉（千葉）は6日に長嶋茂雄記念岩名球場で熊谷（埼玉）と追悼試合を行う。1953年8月、夏の甲子園出場をかけた南関東大会1回戦で、熊谷と対戦した佐倉の長嶋さんは、県営大宮球場のバックスクリーンへ高校時代公式戦唯一のアーチとなる特大弾を放ち、立大入学への道が開けた。佐倉野球部OB会理事も兼ねる奥村武広監督が熊谷に打診。日程を調整して“歴史的一戦”の実現にこぎつけた。奥村監督は「全力プレーをやってほしい」と期待した。また5日には同球場で巨人3軍とBC・千葉によるNPBチャレンジカップもメモリアル試合として行われる。