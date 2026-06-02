◇東京六大学野球 慶応大 3-0 早稲田大（1日、神宮球場）

東京六大学野球は1日、すべての日程を終え、慶応義塾大学が5季ぶりのリーグ優勝を果たしました。

3回戦にもつれ込んだ26年春の早慶戦を、慶大が制しました。2回に満塁から押し出しの四球で1点を先制すると、6回に小原大和選手のソロホームランが飛び出し追加点を奪います。さらに主将・今津慶介選手のツーベースからチャンスを広げ、横地広太選手の犠牲フライでリードを3点に広げます。

投げては先発・渡辺和大投手が8回無失点11奪三振の力投。1回戦の先発、2回戦の9回からのリリーフ登板に続き3連投となりましたが、エースの意地を見せるピッチングでチームを優勝に導きました。

なお、これで全日本大学野球選手権大会に出場する大学27校がそろいました。慶大は10日の14時から神宮球場で、函館大と上武大の勝者との2回戦（シード校のため）が予定されています。

▽全日本大学選手権出場校函館大学、北海学園大学、富士大学、東北福祉大学、東日本国際大学、国際武道大学、上武大学、共栄大学、慶応大学、國學院大学、日本体育大学、横浜商科大学、中京大学、中部学院大学、金沢学院大学、関西大学、大阪商業大学、天理大学、奈良学園大学、花園大学、近畿大学工学部、周南公立大学、松山大学、北九州市立大学、九州産業大学、日本文理大学、東海大学九州キャンパス