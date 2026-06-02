ベスト8進出なら3億円の巨額褒賞金を支給！　韓国サッカー協会会長が私財投資を決断　国内騒然の異例バックアップ「選手たちの大きな動機付け」【W杯】

ソン・フンミン（13番）を中心に上位進出を狙っている韓国代表。彼らには国内からも相当な援護が送られている(C)Getty Images

ワールドカップ（W杯）で勝つために、選手たちをやる気にさせる方法は各国さまざま。首脳陣たちはグラウンド内外で発奮材料を生み、パフォーマンス向上へと結びつける。

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ベスト8以上を目標に掲げている韓国では、代表選手たちに対して、高額ボーナスを支給する形で上位進出を目指してもらう方針が決まった。現地時間6月1日に日刊紙『朝鮮日報』など複数メディアが一斉に報じた。

すでに大型保証は支払う意向は固められていた。先月26日に韓国サッカー協会は、1選手当たり5000万ウォン（約500万円）の基本手当てに加え、勝ち上がっていくたびに金額が増加する追加ボーナス支給を約束していた。

そうした中で、新たなボーナス支給が決まった。発起人となったのは、今月12日に開幕する北中米W杯後に辞任する意向を表明しているチョン・モンギュ会長だ。『朝鮮日報』によれば、同会長はチームに対して“私財”を投じることを決断。32強進出時には10億ウォン（約1億円）、16強進出時には20億ウォン（約2億円）、そして8強進出時には30億ウォン（約3億円）という高額の褒賞金を個人で支払う意向を公にした。

協会の発表を通じて「選手たちが限界を超える不屈の闘志を見せ、再びサッカーを通じて韓国全土が一つになるキッカケを作ってくれることを願っている」と力説したチョン会長。その言動には、相当な覚悟が滲み出る。