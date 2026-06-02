◇全仏オープン 女子シングルス4回戦（2026年6月1日 パリ・ローランギャロス）

テニスの4大大会第2戦、全仏オープンは1日（日本時間2日）、パリのローランギャロスで女子シングルス4回戦が行われた。世界ランキング16位の大坂なおみ（28＝フリー）は同1位のアリーナ・サバレンカ（28＝ベラルーシ）と対戦。5−7、3−6のストレートで敗れ、大会初の準々決勝進出はならなかった。勝利したサバレンカは4年連続のベスト8進出で、次戦は同23位のディアナ・シナイジェル（22）と対戦する。

大坂は現女王を相手に粘りを発揮したが、勝負どころで力の差を見せつけられた。これで今年は3月のBNPパリバOP、4月のマドリードOPに続き、サバレンカ戦は3連敗となった。

立ち上がりはリードを奪った。第1セットの第2ゲームでブレークに成功し2−0。だが、第3ゲームですぐにブレークバックされると、強烈なサーブにも苦しめられ、5−5で迎えた第11ゲームでブレークを許し、5−7で第1セットを失った。

第2セットは3−3で迎えた第7ゲームで先にブレークを許すと、最後の第9ゲームでも相手の勢いを止められず、4ゲームを連取されて力尽きた。