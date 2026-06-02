第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。

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大商大の星野世那投手（４年・近江）は復活の春を過ごした。昨年春に左肘を痛め、秋も１登板に終わった。チームも８連覇を逃し「昨年は悔しい思いをした」と左腕。ただ、その経験があったからこそ、ラストイヤーにさらなる進化を遂げた。

けがをしたことをきっかけにフォームを見直した。肩肘に負担がかかりにくくするように、現在はバランス良く、力感なく投げることを意識。「長いイニングを投げても以前より肩肘の疲労は減りました」。今春は４勝１敗、２完封、防御率１・３２と取り組みは結果にもつながり、今秋ドラフト候補となっている。「この春しっかり完投できたことがこれからの自信につながる」と星野自身も手応えを得た春だった。

チームは２季ぶりの優勝を果たし、全日本大学野球選手権出場に駒を進めた。くしくも決勝の６月１４日は星野の２２歳の誕生日。日本一を取って、忘れられないバースデーにする。

◆星野 世那（ほしの・せな）２００４年６月１４日生まれ、２１歳。滋賀県出身。１７９センチ、７９キロ。左投げ左打ち、投手。小２から仰木スポーツ少年団野球部で野球を始め、中学までは野手専門。中学時代は草津リトルシニア・パンサーズに所属。近江で本格的に投手転向し、１年秋からベンチ入り。大商大では１年秋にリーグ戦デビュー。遠投は１２０メートル、５０メートル走６秒０。球種はスライダー、カットボール、チェンジアップ、カーブ。