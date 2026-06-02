阪神は、2日から甲子園で西武、楽天6連戦に挑む。昨季、ビジターで全敗した因縁の2カード。虎党の苦い記憶を、黄金ルーキーが払拭する。三塁でスタメンが続くドラフト1位・立石正広内野手（22）が、西武先発・平良攻略へ「貢献したい」と意欲。5月31日ロッテ戦でマルチ安打を放つなど復調気配が漂う若虎は、タティス（パドレス）を筆頭に大リーガーも愛用し、日本球界では珍しい「ブルースボルト」の打撃用手袋の使用理由や効果を、本紙に独白した。

進撃の6月は、黄金ルーキーの快打で幕を開ける。リーグ最速優勝を成し遂げた昨年ですら11勝11敗と唯一勝ち越せなかった、藤川阪神にとっての“鬼門”。その初戦、平良が先発するパ首位・西武戦へ向け、立石は並々ならぬ意欲を示した。

「いつもと変わらず。勝てるように貢献したい。（平良には）毎打席、感じることはあると思う。その試合の中でどんどん変化していけたらいいと思う」

奮闘中の背番号9には、活躍を支える“相棒”がいる。米国発のブランド「ブルースボルト」の打撃用手袋だ。21年のナ・リーグ本塁打王で、今年3月の第6回WBCにも出場したタティス（パドレス）を筆頭に、大リーガーも広く愛用するアイテム。立石と同じく25年ドラフトでソフトバンクに1位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎も使っていた。手の甲に輝く「雷マーク」が特徴的だ。

「汗かきなんで、従来の打撃用手袋を使い込んでいくと、どうしても破れるのが早かったり、フィットしきらない感覚があった」

汗で湿気を含むと、スイング時に滑ったり、しっかり握れなかったりする。立石のようなスラッガーには致命的だった。悩ましい日々を過ごしていた青年が目にしたのが、23年の第5回WBC。侍ジャパンに選ばれたヌートバー（カージナルス）が両手に装着する「ブルースボルト」だった。スタイリッシュなロゴも目を引き、すぐに取り寄せた。「フィット感が良く、振り抜きやすかった。練習で使っていても、全然破れない」。“雷”に打たれたような運命の出合い。創価大4年から、本格導入を決断した。

プロ入り後は手袋に加え、右腕のアームスリーブ、エルボーガード、フットガードも「ブルースボルト」でそろえた。日本球界では珍しいギアの数々を身につけ、プロの荒波に立ち向かっている。

「それぞれのピッチャーに強みがある。そういうボールをとらえたり、逃げたりする技術はつけていきたい」

人気グループ「嵐」が活動を終えた日本列島には、台風6号が近づく。西武戦開催も危ぶまれるが、若虎には“どこ吹く風”だ。「試合はやると思って、やっていく」。準備に全力を尽くし、獅子狩りへの上昇気流を巻き起こす。（松本 航亮）