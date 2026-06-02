阪神が敵地全敗の借りは聖地全勝でやり返す。2日から始まる西武、楽天との甲子園6連戦。中野は、昨季の“悪夢”を回想しつつ、虎視眈々（たんたん）とリベンジに燃えている。

「やられた分、やり返すという思いで、もちろんホームで大歓声の前でできるので。それを（地の利）しっかりと生かしながらチームとして一つでも勝てるように。隙のないようにやっていきたい」

首位を独走していた昨季と違い、首位・ヤクルトと1ゲーム差の2位に付ける猛虎が同じ失敗を繰り返すわけにはいかない。西武、楽天との昨季対戦は6戦6敗でそのうち3度がサヨナラ負け。そんな中、一人、存在感を誇示していたのが2番打者でつなぎ役に徹していた中野だった。

中軸の森下が昨季の同カード6連戦で打率・148（27打数4安打）、佐藤輝が同・292（24打数7安打）の中、同・333（24打数8安打）と奮闘。近本不在の猛虎打線で直近のロッテ3連戦では1番打者で引っ張った。5月31日の3戦目ではマルチ安打の活躍をみせ、リードオフマンとしての役割を十分に果たしている。

「（1番は）チームに勢いを与える打順でもある。自分の1打席目を見て後ろのバッターが“きょうのピッチャーはどういう感じなのかな”と見ている。出塁して勇気を与えられるように。1打席目にできればいい」

2日の先発は右腕・平良が相手。聖地の大歓声を背に受け、初回から背番号7がグラウンドを駆け回ることができれば、試合は優位に進んでいく。（石崎 祥平）

○…阪神は昨季、敵地での西武戦、楽天戦で6連敗と沈んだ。この間、球団ワーストタイの「5試合連続逆転負け」を記録するなど屈辱の内容。西武戦では第1、2戦ともに終盤に救援陣が崩れて逆転を許すと、第3戦も好機での佐藤輝のけん制死が響き3連敗。続く楽天戦でも、佐藤輝の“確信歩き単打”で好機を逃すなど、2試合連続サヨナラ負けを含む3連敗となった。楽天戦は23年から7連敗となり、阪神の交流戦カード連敗では単独最長となった。