第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。

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快進撃が止まらない。東都大学野球の国学院大は今春リーグ戦では“今秋ドラフト候補”と称される選手がいない中、「新・国学院」のチームスローガンの下で数々の記録を積み上げた。

まず圧倒的だったのは本塁打の数だ。１９９７年に青学大が樹立したシーズン１７本塁打を大きく上回り、最多の２１本塁打を記録。１４試合のうち一発が出なかったのは４月１５日・立正大戦のわずか１試合のみ。１番から９番までどこからでも本塁打が出る“恐怖の打線”で打ち勝った。

中でも指名打者としてベストナインに選出された大谷汰一外野手（２年・天理）は３本塁打ながらここぞの場面で本領を発揮。９７年の青学大に並ぶシーズン最多１７本塁打目となった亜大戦でのＶ弾や、青学大との首位攻防戦でサヨナラ３ランを放つなど、記録にも記憶にも残るアーチをかけた。

不動の１番・緒方漣（３年・横浜）は打率・４３２、２本塁打の活躍で最高殊勲選手に首位打者、遊撃手としてベストナインに選出。中井遥次郎投手（２年・中京大中京）は９試合で４勝０敗、防御率１・２３と最優秀防御率を獲得と攻守で頼もしいメンバーがそろう。

チームは７季連続Ｖがかかった青学大戦でも猛攻を見せ撃破。２連勝で７季ぶり５度目の優勝を果たした。「選手たちは対応力が付いてきているので、そこを信じて送り出したい」と鳥山泰孝監督（５０）。大舞台での戦いぶりにも注目だ。

◆大谷 汰一（おおたに・たいち）２００６年６月１５日、１９歳。大阪府出身。１８５センチ、９０キロ。左投げ左打ち。北花田タイガーから中学時代は住吉ボーイズに所属し天理へ進学。大学では１年春に公式戦デビュー。趣味は音楽鑑賞。好きな芸能人は広瀬すず。好きなお弁当は唐揚げ弁当。尊敬するプロ野球選手は中日・上林誠知。