大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が1日、東京都中央区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）へ向け、稽古を再開した。「1週間休んでいると体を動かしたくなってくる」。夏場所後は体調を崩すこともあったが約1時間、四股やてっぽう、すり足などでたっぷりと汗を流した。

前日に長男の浬（かいり）さんが、わんぱく相撲江東区大会の小学1年の部で初優勝。予選が行われた午前中は現地で声援を送り、元関脇・宝富士の桐山親方の引退相撲に参加した後、再び会場に駆けつけて祝福した。「息子が相撲を取っていると緊張する」と父親の顔をのぞかせ、ご褒美については「まだ昨日、優勝したばかりだから（笑い）」と考え中。父子での“ダブル優勝”にご満悦だった。

夏場所では自己最多に並ぶ12勝を挙げ、大関昇進への起点をつくった。大関・霧島との優勝決定戦を制し、6日には地元の福島市で優勝パレードが開催される。前回賜杯を抱いた22年春場所後はコロナ下で実施できなかっただけに「地元でパレードをできることは良いこと」と地元凱旋を心待ちにした。「しっかり稽古して、体を動かしていく」。連覇が懸かる名古屋場所へ、着実に準備を重ねる。