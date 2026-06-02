「東京六大学野球、慶大３−０早大」（１日、神宮球場）

最終週の３回戦１試合が行われ、慶大が早大を３−０で下し、２０２３年秋以来５季ぶり４１度目の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。今秋ドラフト候補である先発の慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）がリーグ最多の７勝目を挙げ、防御率１・２８で最優秀防御率と最多勝を獲得。ベストナインにも選出され、涙の３連投で勝利の立役者となった。

感情むき出しで涙があふれ出た。歓喜の輪に視界がぼやけながら飛び込む。３連投となった渡辺和が８回５安打無失点、１１奪三振の熱投。八回２死二、三塁のピンチも逃げ切り、体力の限界まで投げきった。

「昨日打たれた後で正直、次もあるんでみんなの前で感情を出せなかった。自分の仕事ができた安心で涙が止まらなかった。（こんなに泣いた日は）初めてです」。エースの活躍がなければこの景色は見られなかった。

１回戦は先発として６勝目を挙げ優勝まであと一勝とした。ただ天覧試合として行われた２回戦は４−３の九回に登板しサヨナラ負け。悔しさのあまり夜も眠れなかった。「寝たら基本は立ち直るけど、あまり寝られず涙が出てきそうになって…」。この日の朝、切り替えができていない自分がいた。感情を吐き出すため７時に起床後トイレで大泣き。「それでスッキリした」。重圧のかかる一戦に堂々と臨んだ。

堀井哲也監督（６４）は「非常にグッときた。（勝因を）一つあげるなら『勝ちたい』という選手の気持ちが一つになった」とうなずいた。

エース左腕は前日、高松商時代にともに戦った巨人・浅野から電話でエールをもらった。この日は応援にも来ていたようで「あいつの前でいい投球ができて良かった」とニヤリ。「本当にほっとしました」と目を潤ませてゆっくり息をついた。