蒸し暑さもレオ打線も吹っ飛ばす！3日の西武戦（甲子園）に先発予定の阪神・大竹は投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。台風6号接近にともない、近畿地方は2日から3日にかけて影響を受けそうな状況だが、左腕はどこまでも冷静だった。

「（相手が）首位とか首位じゃないとか考えてもしようがないので、バッターの特徴とかを把握した上で抑えるイメージも持って試合に入りたい。普通にやるだけです」

相手にも天候にも左右されるつもりはない。“雨男”として知られる左腕にとって、悪天候は慣れっこだ。ソフトバンク時代の18年9月6日ロッテ戦。本州に台風が直撃し、ZOZOマリンでの試合後は飛行機が欠航し、新幹線で約7時間かけて帰宅した経験もある。その上で「（天候のことを）考えてもしようがない。そういう面では慣れているというか、いろいろな経験が自信になってやれるかな」と見据えた。

6月に入って気温が上昇する中、今年の酷暑は“秘密兵器”で乗り切るつもりだ。昨夏の終わり頃、通信販売で約7000円のフットバス（足湯器）を購入。練習や試合日の帰宅後はテレビを見ながら、約15分〜30分間、足湯を楽しむのが夏場のルーティンの一つとなっている。

「血流が頭側にいきすぎると、熱が頭にこもって寝られない。自律神経的にも血流を足の方に落としてあげる方がリラックスしやすい」

さらに氷嚢（ひょうのう）で頭を冷やすなど、グラウンド外でもコンディション管理を徹底。ベストな状態を維持するため、日々の工夫を欠かさない。

5月2日の巨人戦で2勝目を挙げた後、登板3試合で勝ち星から遠ざかる。「今は耐えてやっていくしかない」。足元から心身を整え、今度こそ3勝目をつかみにいく。（山手 あかり）