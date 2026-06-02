落語家の春風亭昇羊（35）が記したエッセー「ひつじ酒」（つむぎ書房）が話題を呼んでいる。先月21日に来春の真打ち昇進が発表され、同日に本書が出版された。スポニチ本紙の取材に「書く仕事がさらに増えてくれれば」と今後に期待した。

ドイツなど3カ国を巡った欧州公演の体験を語った前作「ひつじ旅 落語家欧州紀行」は自費出版ながら、ヒットを飛ばし重版。今作は横浜・野毛で飲み歩き、感じたことをつづった。自費出版では異例の1500部を刷り、帯には立川志の輔（72）が「私もいつか昇羊君とじっくり飲みたい」とコメントを寄せるなど、協会の垣根を越え注目を集めている。2日には東京・高田馬場のばばん場で発売記念イベントを行う。

約2年間飲み歩きをしたことで「普段は一杯で酔っぱらっちゃうので、飲みたいと思ったことは全くなかったんです。でも飲み歩きをしていると途中、家でふと日本酒が飲みたいと思った。自分の中では、初めての経験で衝撃でした」と変化もあった。

飲み始めるきっかけは師匠の春風亭昇太（66）だった。昇太は大の酒好き。これまであまり知らなかった地元の飲み屋街・野毛を知りつつ、師匠と酒を酌み交わし仲を深めることを目的に飲み歩きを始めた。そのかいもあってか、飲める量が増加。昇太にはこれまで下戸として認識されていたが、飲み会の席では酒を飲めるようになったことを驚かれたという。「師匠は割と忘れっぽいところがあるので、多分あと2、3回は確認されると思います。でも、もう少ししたら、こいつ飲めるなと浸透しているかもしれません。そしたら飲みに誘ってもらえるかもしれません」と師匠と定期的に酒を飲むことを夢見ている。

来年春には柳家蝠よし（40）ら6人で真打ちに昇進する。「真打ちになってからも向上心だけは忘れないようにしたい。師匠は今年67歳なのですが、常に高座を工夫することを考えている。あれだけ売れても、立場に甘えない人なので、見習わないといけない」。高座では古典落語を中心に、しっかりと芸を磨いていくつもりだ。

「いつか昇進披露興行の30日間のことも書いてみたいと思っている。いろいろなことに直面する中で、自分がどういうことを考えるんだろうなという楽しみがある。そのことを書きたいと思っています。出版してもいいよ、という出版社があれば、ぜひ協力いただきたいです」。

これまでの真打ちの披露目では、あまり前例のない構想も明かし、来年4月からの興行をアピールした。

高座と文筆の二刀流。真打ちとなっても、昇羊は独自の切り口で観客と読者に笑いを届けていく。