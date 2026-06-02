◇サッカーW杯壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

【ズバッと採点CHECK 馬場康平】日本代表が紡いだ歴史を投影するかのような“ドレスチェンジ”だった。アイスランド戦の森保監督は後半28分から3月の英国遠征でスコットランド相手に使った、新布陣3―1―4―2へとシステムを変更した。

小川は、試合終盤に得点を奪うための「ファイアフォーメーション」だと言う。前線に人数を割き、サイドにクロッサーを置く形がアイスランド相手にはまった。後半42分の決勝点は、まさに狙い通りだった。相手を押し込み、左右に揺さぶって最後は右サイドから菅原が入れたクロスを小川が頭で流し込んだ。

本大会を見据える指揮官にとって会心の得点だったが、見るべきはここからだった。小川は試合前日に長谷部コーチから「2トップになって1点取ったらどうするか」と逆質問を受けたことを明かし、こう続けた。

「前線は“1枚で見る”と返事をしたけど、塩貝がサイドに行ってプレスをはめることも一緒に確認した」

リードを奪った後、守備時は2トップの一角の塩貝が右サイドに流れ、5―4―1に可変して逃げ切った。ここに紡いできた歴史が垣間見える。長谷部コーチは、18年のW杯ロシア大会でベルギーに逆転負けした“ロストフの悲劇”を経験。前回大会も16強でクロアチア相手にリードを守り切れなかった歴史が存在する。そうしたW杯の苦い経験を生かした試合の締め方だった。このシステム変更と周到な準備には過去の経験や知識を集約してきた、今の日本代表の強さがにじんだ。