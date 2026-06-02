【経済指標】

【米国】

＊米製造業PMI（5月・確報）22:45

結果 55.1

予想 55.3 速報 55.3



＊ISM製造業景気指数（5月）23:00

結果 54.0

予想 53.0 前回 52.7



＊建設支出（4月）23:00

結果 0.4%

予想 0.4% 前回 0.2%（0.6%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・ヒズボラは攻撃の全面停止に同意。

・ヒズボラとイスラエルは相互非攻撃で合意。

・イランとの協議は率直に言って飽きてきた。

・イランとの協議は急速に継続中。



＊トランプ大統領

イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明したとの報道が伝わっており、市場もネガティブな反応を見せているが、それに対してトランプ大統領は「イラン側からは何も聞いていない」と述べた。



＊イラン、イスラエルを巡る問題への抗議で米国との意思伝達を停止

イランはイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明した。タスニム通信が報じた。「抵抗の枢軸」が全戦線で始動するとも伝えている。



＊ロシア財務当局

ロシアのウクライナ侵攻が５年目を迎える中、ウクライナ戦争関連の支出が財政的に維持不可能な水準に向かっているとして、ロシア政府高官らがプーチン大統領へ警告したと伝わった。



＊イラン大統領

高市首相とイランのペゼシュキアン大統領が電話会談を行い、ホルムズ海峡の航行の安全などを巡り議論。それに関連してペゼシュキアン大統領は日本の船舶に対し、「これまで以上に容易かつ問題のないホルムズ海峡通行を保証する」とＸに投稿。

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