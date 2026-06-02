6月２日（火）の「相席食堂」は、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」をお届けする。

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“特撮の神様”こと円谷英二監督の故郷、福島県須賀川市にやって来たのは双子芸人のザ・たっち。兄のたくやと弟のかずやは今も見分けがつかないほどそっくりだ。オープニングから王道の双子ネタを繰り出し、気持ちいいほど声も揃い、双子らしさ全開！

街を散策しながら「双子に会いたい」と聞き込みすると、須賀川で有名な双子がいるという情報をゲット。ソフトテニス界で知らない人はいないほど最強の双子だという。しかし、連絡先がわからない。そんななか、お茶屋さんを見つけ、ご主人にお茶を振る舞っていただく。さらに、双子について聞いてみると、なんと、ご主人はソフトテニス界で有名な双子姉妹の恩師だった！

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双子とは放課後に会えることになり、再び街を散策。円谷監督の出身地ならではの特撮アーカイブセンターを訪ねる。特撮作品で使われた小道具や資料を無料で公開しており、特撮ヒーロー気分が楽しめるミニチュアセットも。そこで２人は怪獣ヨロイガーと対決し、双子ネタでヨロイガーを笑わせる！？

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食堂では相席したお兄さんに双子の得意技を披露。「お題をくれれば、なんでも答えを揃えられる」と、様々なお題をお兄さんから出してもらう。次々と回答を揃えた２人だが、ついに試練となるお題が・・・！

いよいよ、テニスコートでソフトテニスの双子姉妹とご対面。双子でダブルスを組み、２度も全国大会を制覇した須賀川市が誇る、まさに金の卵。そんな双子姉妹とザ・たっちがソフトテニスで対決する！

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この日は他にも、昨年いろいろあったダイタクが千葉県君津市へ。もはや双子じゃないレベルで似てない２人に千鳥が仰天！ 謝罪からスタートした“禊相席”だったが、早くも自粛をネタにして…！？

正統派双子のザ・たっちに対し、ダークな双子のダイタク。“光”と“闇”の相反する双子相席が展開される！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。２日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。